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Francuski predsednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmeri nemački kancelar Fridrih Merc sastaće se u nedelju u Londonu sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Jelisejska palata saopštila je da će razgovori biti usmereni na nastavak podrške Ukrajini i pojačavanje pritiska na ruske ratne napore.

Francusko predsedništvo navelo je da će sastanak pomoći liderima da usaglase naredne korake u pružanju podrške Ukrajini i dodatnom pritisku na ruske ratne aktivnosti.

1/5 Vidi galeriju Zelenski, Starmer, Merc i Makron na sastanku u Londonu Foto: Tolga Akmen/EPA, ADRIAN DENNIS / POOL/AFP POOL, Tolga Akmen/EPA, EPA Tolga Akmen

Zajednički nastup protiv Rusije

Sastanak u Londonu okuplja trojicu najuticajnijih evropskih lidera u trenutku kada rat između Rusije i Ukrajine ulazi u novu, napetiju fazu.

Jelisejska palata oštro je osudila nastavak ruske invazije, navodeći da se Rusija suočava sa "vojnim, ekonomskim i strateškim neuspehom", uprkos tome što nastavlja ofanzivne operacije na frontu u sukobu koji i dalje odnosi veliki broj života.

Razgovori dolaze ubrzo nakon što je Zelenski javno pozvao ruskog predsednika Vladimira Putina na direktne mirovne pregovore, želeći da proveri da li je Moskva zaista spremna da okonča rat.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen

Evropa preuzima aktivniju ulogu

Sastanak u Londonu takođe odražava nastojanja Evrope da Ukrajinu zadrži u centru međunarodne pažnje i spreči Moskvu da iskoristi eventualne političke podele ili odvlačenje pažnje na Zapadu.

Zelenski je više puta naglasio da se o stvarnom mirovnom procesu ne može odlučivati isključivo u Moskvi. U svom nedavnom pismu Putinu, ukrajinski predsednik istakao je da Evropa mora imati mesto za pregovaračkim stolom, čime sastanak u Londonu postaje deo šire strategije Kijeva da obezbedi da se o bezbednosti Ukrajine i budućnosti evropskog kontinenta odlučuje uz direktno učešće evropskih lidera.

1/3 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsednika Vladiimira Putina Foto: STR/AP

Tramp podržao direktne pregovore Ukrajine i Rusije bez posredovanja SAD

Predsednik SAD, Donald Tramp izjavio je da nema ništa protiv toga da Ukrajina i Rusija samostalno pregovaraju o okončanju rata, bez neposrednog učešća SAD kao početnog posrednika, piše "Kijev post".

Govoreći novinarima u predsedničkom avionu Air Force One, Tramp je ocenio da su njegove politike dovele obe strane do sadašnje pozicije i izrazio uverenje da se približava rešenje sukoba.

Američki predsednik rekao je da ne vidi problem u tome da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i ruski predsednik Vladimir Putin direktno razgovaraju o završetku rata pre nego što se Sjedinjene Države eventualno uključe kao posrednik u formalnim mirovnim pregovorima.

Svoje stavove Tramp je izneo tokom razgovora sa novinarima u avionu Air Force One u petak, 5. juna, dok su trajale diplomatske inicijative između Kijeva i Moskve.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp završio posetu Kini Foto: Mark Schiefelbein/AP

"Neka oni to reše"

Na pitanje novinara da li bi Zelenski i Putin trebalo direktno da razgovaraju pre nego što se SAD uključe u posredovanje, Tramp je odgovorio potvrdno.

- Nemam ništa protiv. Neka oni to reše. Ja sam taj koji ih je doveo do ove pozicije i mislim da će se to rešiti. Mislim da smo blizu tačke na kojoj bi Rusija i Ukrajina trebalo da budu. Verujem da će se to srediti - rekao je Tramp.

Američki predsednik je ponovio i svoju čestu tvrdnju da do rata nikada nije trebalo da dođe, dodajući da do ruske invazije punog obima ne bi ni došlo da je on bio predsednik SAD 2022. godine.

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Zastala diplomatska inicijativa

Trampove izjave usledile su neposredno nakon novog diplomatskog poteza Kijeva.

Predsednik Zelenski je u četvrtak, 4. juna, objavio otvoreno pismo u kojem je direktno predložio sastanak sa Putinom u neutralnoj zemlji, poput Švajcarske, Turske ili neke arapske države. U tom formatu bi Sjedinjene Države i evropski partneri mogli da učestvuju kao potencijalni garanti bezbednosti.

Predlog je objavljen u vreme kada je Putin učestvovao na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, gde se sastajao sa urednicima vodećih novinskih agencija.

Iako je Putin tvrdio da nikada nije kategorički odbijao diplomatske pregovore, odbacio je konkretnu Zelenskovu ponudu. Ruski predsednik ocenio je da bi direktan samit u ovom trenutku bio "besmislen" i da bi "pre svega koristio Ukrajini".

Nakon odbijanja, Kremlj je poručio da bi Zelenski, ukoliko želi sastanak, trebalo da dođe u Moskvu.

Zelenski je odbacio takav uslov, navodeći da posle godina rata nema razloga da ukrajinski lider putuje u rusku prestonicu, baš kao što nema razloga da ruski lider putuje u Kijev.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kijev ukazuje na pritiske unutar Rusije

Reagujući na stav Kremlja u četvrtak uveče, Zelenski je ruski odgovor nazvao "slabim" i ocenio da pokazuje kako Putin nema stvarnu želju da okonča rat.

Ukrajinski predsednik je istakao da odbijanje Moskve da konstruktivno učestvuje u pregovorima dolazi u trenutku kada se ruska ekonomija suočava sa unutrašnjim problemima, uključujući nestašice goriva, rast cena i mogućnost potrebe za novim talasom mobilizacije.