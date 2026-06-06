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Američke snage danas su napale iranske obalske radarske položaje nakon što su oborile dronove koje je Iranlansirao ka Ormuskom moreuzu, saopštila je američka vojska, u najnovijoj eskalaciji koja dodatno otežava napore za okončanje rata između dve zemlje.

Američka vojska smatra da su četiri iranska drona bila usmerena ka pomorskom saobraćaju u regionu, rekao je za Rojters jedan američki zvaničnik.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) objavila je na društvenoj mreži "Iks" da su potom izvedeni napadi na iranske osmatračke položaje u Goruku i na ostrvu Kešm, koji se nalaze uz Ormuski moreuz.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC)saopštila je da je, kao odgovor na američke napade, raketama gađala američke baze u regionu i otvorila vatru na četiri tankera koja su pokušala da prođu kroz moreuz bez njenog odobrenja.

Kuvajtska protivvazdušna odbrana presrela je projektile i dronove nepoznatog porekla, preneli su državni mediji, dok su se u Bahreinuoglasile sirene za uzbunu, a stanovništvu je naređeno da potraži sklonište.

Iran tvrdi da je balističkim raketama pogodio američke baze u obe zemlje, ali američka vojska navodi da je šest projektila presretnuto, dok sedmi nije stigao do cilja.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Sjedinjene Američke Države i Iran vode uglavnom indirektne pregovore o privremenom sporazumu kojim bi bio zaustavljen tromesečni rat, dok bi pitanja poput iranskog nuklearnog programa bila ostavljena za kasnije pregovore.

Uprkos povremenim diplomatskim pomacima, sporazum za sada ostaje nedostižan. Teheran u okviru mogućeg dogovora traži pristup milijardama dolara prihoda od nafte, izuzeće od sankcija na izvoz sirove nafte, ukidanje američke blokade svojih luka, kao i uticaj nad Ormuskim moreuzom.

Iran je praktično blokirao prolaz kroz taj strateški morski put kojim je pre rata prolazilo oko petine svetske nafte. Američki predsednik Donald Tramp suočava se sa sve većim unutarpolitičkim pritiskom zbog rasta cena goriva i zahteva da okonča nepopularni rat.

U intervjuu za NBC izjavio je da je većina iranskih postrojenja za proizvodnju raketa i dronova uništena, ali da Iran i dalje raspolaže sa približno petinom svog raketnog arsenala.

- Još imaju određeni broj raketa i dronova. Rekao bih da im je ostalo možda 21 do 22 odsto raketa. To je i dalje veliki broj, ali nije ni približno onome što su imali kada smo prvi put napali - rekao je Tramp.

Na pitanje zašto iransko rukovodstvo, ako je zaista pod tolikim pritiskom kako tvrdi, nije spremnije na sporazum, odgovorio je:

- Zato što su snažni. Ponosni su. Moraće da urade stvari za koje nikada nisu mislili da će ih uraditi jer nemaju izbora, ali za to je potrebno vreme.

Nakon što su Sjedinjene Države i Izrael 28. februara pokrenuli rat protiv Irana, Teheran je raketama i dronovima gađao zalivske države koje ugošćuju američke vojne baze i gotovo potpuno zaustavio saobraćaj kroz Ormuski moreuz.

Sukob je doveo do rasta cena nafte i poremećaja u lancima snabdevanja. Svetski program za hranu upozorio je u petak da rast troškova goriva i transporta milione ljudi približava gladi.

Savetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezai izjavio je za CNN da bi mirovni sporazum zavisio od odluke Trampove administracije da odmrzne 24 milijarde dolara iranske imovine, upozorivši da će Sjedinjene Države "ući u mračni hodnik" ukoliko nastave sa napadima.

U paralelnom sukobu u Libanu, proiranski pokret Hezbolah saopštio je da je u petak izveo dva napada na izraelske snage na jugu Libana, uključujući područje oko nedavno zauzetog zamka Bofor.

Libanske bezbednosne službe istovremeno navode da su izraelski vazdušni napadi pogodili više lokacija na jugu zemlje.

Iran je ponovo izrazio podršku Hezbolahu i zatražio povlačenje Izraela iz južnog Libana. Teheran je prekid vatre između Izraela i Hezbolaha postavio kao jedan od uslova za eventualni mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama.

1/10 Vidi galeriju Posledice izraelskih napada na jugu Libana Foto: AP

Predsednik libanskog parlamenta i saveznik Hezbolaha Nabih Beri izjavio je u petak da bi pristao na povlačenje te grupe iz južnog Libana ukoliko bi se istovremeno izraelske trupe povukle sa teritorija koje drže pod okupacijom u toj zemlji.

1/7 Vidi galeriju Pripadnici Hezbolaha Foto: Shutterstock