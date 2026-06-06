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Ukrajinske snage izvele su precizan vazdušni udar na rusku bazu u centru Pokrovskau Donjeckoj oblasti, saopštio je 7. korpus za brzo reagovanje ukrajinskih vazdušno-desantnih snaga na Fejsbuku.

Navodi se da je pogođen objekat koji su ruske snage koristile za lansiranje bespilotnih letelica Molnija i za vazdušno izviđanje.

U saopštenju se ističe da ruske snage aktivno pokušavaju da koncentrišu svoje jedinice u gradu kako bi podržale ofanzivne operacije na području za koje je nadležan 7. korpus.

- Prema dostupnim informacijama, neprijatelj je na toj lokaciji uspostavio bazu za dronove, koju je koristio za lansiranje napadačkih bespilotnih letelica Molnija i za vazdušno izviđanje. Naše jedinice brzo otkrivaju takve objekte i uništavaju ih - navodi se u saopštenju.