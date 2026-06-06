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Najmanje 150 radnika je evakuisano nakon što je u petak izbio požar u sedištu kompanije Montesa-Honda. Dramatični snimci prikazuju guste oblake crnog dima koji se uzdižu iznad objekta i šire čitavim područjem.

Dvadeset osam vatrogasnih ekipa užurbano je radilo na gašenju požara, dok su se iz zapaljene zgrade širili gusti oblaci pepela. Prema navodima Katalonske vatrogasne službe, skladište kompanije Hondaurušilo se usled požara.

Do nesreće je došlo oko 15 časova, dok su radnici na krovu objekta popravljali solarne panele. Sedamnaest vatrogasnih vozila Katalonske vatrogasne službe upućeno je na lice mesta nakon hitnog poziva primljenog u 14:58 časova.