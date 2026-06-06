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Ribarski brod koji je plovio pod turskom zastavom napadnut je i potonuo je kod severne obale Crnog mora, pri čemu je jedan mornar poginuo, a četvorica su povređena, saopštila je kasno u petak turska Obalska straža.

Brod "Duru 67" napadnut je zapadno od Sevastopoljana Krimuranije u petak, navodi se u saopštenju Komande obalske straže. Krim je Rusija anektirala u martu 2014. godine. U saopštenju nisu navedeni dodatni detalji o samom napadu.

Pet povređenih mornara spasao je drugi ribarski brod, "Burak Kaja", ali je jedan od mornara preminuo tokom povratka u Tursku.

Plovilo Obalske straže sa medicinskim timom stiglo je do broda "Burak Kaja", 213 kilometara severno od turske luke Inebolu, nakon čega su povređeni prebačeni na brod Obalske straže.

Posle 15 sati plovidbe do Turske, povređeni su prevezeni u bolnicu u Kastamonuu, administrativnom centru istoimene provincije.

Direktor pokrajinske zdravstvene službe Fevzi Javuzjilmaz izjavio je da su povređeni zadobili rane od gelera i da je jedan od njih podvrgnut manjoj hirurškoj intervenciji još na brodu Obalske straže.

- Dvoje pacijenata ima relativno lake povrede, dok su kod još dvojice povrede nešto ozbiljnije - rekao je on.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Morsko područje uz obalu Ukrajine redovno je poprište napada na brodove otkako je izbio rat u februaru 2022. godine.

U novembru je turska vlada osudila ukrajinske napade dronovima na dva tankera u Crnom moru, ocenivši da oni predstavljaju "ozbiljan rizik za plovidbu, ljudske živote, imovinu i bezbednost životne sredine u regionu".