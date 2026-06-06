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Nakon stravičnog otkrića u Minhendorfu Donjoj Austriji, gde je telo starije žene pronađeno u zidu porodične kuće, u stanju raspadanja, pojavljuje se sve više detalja.

Kako kasno u petak uveče izveštavaju austrijske dnevne novine "Hojte", "slučaj penzionerke zapečaćene u betonu" dobio je novi obrt.

Prema trenutnim informacijama lista, pored kuće u Donjoj Austriji, policija je zvanično zapečatila i stan u Beču.

Prema pisanju „Hojtea“, sin pokojnice je navodno živeo u stanu. Takođe je utvrđeno da je žena imala svoje glavno prebivalište u istoj stambenoj zgradi u Beču.

Scena na licu mesta je jeziva, izveštavaju novine, opisujući zgradu: "Renovirana zgrada s kraja 19. i početka 20. veka: sveže ofarbana fasada, klasični bečki stil, u mirnom kraju. Ali idilična scena se naglo završava na stepeništu, ispred tamnih drvenih dvokrilnih vrata sa crnim lakiranim metalnim dekoracijama".

Članak se nastavlja naglašavanjem da vrata, koja su očigledno bila na silu otvorena, odmah upadaju u oči: „Tragovi na vratima izgledaju sveže i čisto. Izgleda kao da su otvorena alatom.

Vrata su potom ponovo privremeno osigurana i zatvorena katancem i rezom."Policija je zapečatila sinovljev stan. Na njemu je bila zalepljena plava nalepnica sa policijskim pečatom: "Zvanično zapečaćeno".

Na vratima je bilo zalepljeno i zvanično obaveštenje grada Beča. "Hojte" piše da je komšija rekao da je sin preminule penzionerke ima oko 50 godina i da su ljudi u zgradi šokirani i nerado govore o stanarima zapečaćenog stana.

Ono što se iz svega ovoga može iščitati jeste, prema novinama, da policija prati trag do Beča i da ih ne zanima samo kuća u Minhendorfu, gde je u zidu kuće pronađeno raspadnuto žensko telo, već i stan na bečkoj adresi.

U svakom slučaju, misteriozan slučaj. Bečki istražitelji trenutno istražuju neka od najvažnijih pitanja. Kada je žena, verovatno oko 90 godina u to vreme i koja je uskoro proslavljala svoj 100. rođendan, zabetonirana u zid svoje kuće - i ko je bio krivac? Možda je mrtva već godinama.

Očekuje se da će obdukcija, koju je naložilo Državno tužilaštvo u Beču, utvrditi uzrok smrti žene. Niz užasnih otkrića počeo je da se raspliće kada je rođak žene pokušao da joj čestita predstojeći 100. rođendan.

Kada uopšte nije mogao da stupi u kontakt sa njom, prijavio je nestanak penzionerke.