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Tridesetpetogodišnji muškarac poginuo je u Australijinakon što ga je ugrizla velika bela ajkula, saopštila je državna policija.

Muškarac je napadnut dok je sa članovima porodice lovio ribu podvodnom puškom u blizini ostrva Majkelmas (Michaelmas Island), nedaleko od grada Albanija na južnoj obali Zapadne Australije.

Incident se dogodio oko 11:30 časova u subotu. Muškarac je čamcem prevezen do obale, gde su ga ekipe hitne pomoći više od dva sata reanimirale, ali bez uspeha, saopštila je policija.

Identitet stradalog za sada nije objavljen. Prema navodima državnog Odeljenja za primarnu industriju, napala ga je ajkula za koju se pretpostavlja da je bila duga oko 4,5 metra.

Odeljenje je pozvalo građane da budu dodatno oprezni u području ostrva Majkelmas i da prate lokalna upozorenja o zatvaranju plaža.

- Tridesetpetogodišnji muškarac lovio je ribu podvodnom puškom sa porodicom kod ostrva Majkelmas kada ga je napala ajkula - navela je policija Zapadne Australije u saopštenju.

- Čamcem je prevezen do obale gde su ga preuzeli bolničari službe Zapadne Australije. Nažalost, nije mu bilo spasa.

Policija je dodala da će pripremiti izveštaj za mrtvozornika. Subotnji incident predstavlja treći smrtonosni napad ajkule u Australiji za svega tri nedelje.

Dana 24. maja, tridesetdevetogodišnji muškarac poginuo je nakon napada ajkule dok je pecao na području Velikog koralnog grebena, dok je 16. maja još jedan muškarac izgubio život nakon što ga je velika bela ajkula ugrizla za noge kod grebena Horsšu (Horseshoe Reef), u blizini ostrva Rotnestu Zapadnoj Australiji.

Žrtva napada od 16. maja identifikovana je kao tridesetosmogodišnji Stiven Mataboni. Muškarca je iz vode izvukao njegov prijatelj, ali je proglašen mrtvim kada je njihov čamac stigao do obale sat vremena kasnije.

- Veoma je zastrašujuće gledati tako nešto kako se događa pred vašim očima - izjavila je policijska inspektorka Elajn Berns, dodajući da vlasti pružaju svu moguću podršku trojici ljudi koji su bili sa žrtvom.

U Australiji se godišnje zabeleži oko 20 napada ajkula, ali većina nije smrtonosna. Prema podacima australijskog javnog servisa ABC, zemlja u poslednjih nekoliko decenija u proseku beleži tri smrtna slučaja godišnje usled napada ajkula.