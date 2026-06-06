DEVOJČICA PALA SA 11. SPRATA SOLITERA, MAJKA U TOM TRENUTKU SPAVALA! Užasavajuća scena, helikopterom je prebacili u bolnicu: Ovo joj je SPASILO ŽIVOT? (FOTO)
Devojčica je posle pada sa visine od oko 20 metara reanimirana od strane lekara, a potom je helikopterom prebačena u bolnicu. Majka (21) je uhapšena i suočava se sa zatvorskom kaznom.
Incident se dogodio u petak u stambenom delu Vloclaveka, oko 140 kilometara severozapadno od Varšave.
U trenutku pada sa zgrade, o devojčici je brinula majka, Viktorija D. Policajci su joj uradili alkotest, koji je pokazao izuzetno nizak nivo alkohola u krvi od 0,001 promila.
Prema rečima portparolke policijske uprave Vloclavek, žena je uhapšena.
Lekari u bolnici u Bidgošću, oko 90 kilometara udaljenom od Vroclaveka, se brinu o devojčici. Njeno stanje je i dalje ozbiljno, i zadobila je ozbiljne povrede glave.
Živa ograda spasila devojčicu?
Živa ograda ispred zgrade ublažila je pad sa visine veće od 20 metara, i time je najverovatnije detetu spasen život.
Policija istražuje okolnosti nesreće. Viktorija D. je optužena za ugrožavanje života svog deteta. Suočava se sa zatvorskom kaznom od tri meseca do pet godina.
U vreme tragedije, majka je bila sama u stanu sa ćerkom i spavala je, rekla je portparolka Okružnog tužilaštva Vloclavek.
(Kurir.rs/Bild)