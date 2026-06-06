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Drama u Vloclaveku u Poljskoj

Drama u Vloclaveku u Poljskoj

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Devojčica je posle pada sa visine od oko 20 metara reanimirana od strane lekara, a potom je helikopterom prebačena u bolnicu. Majka (21) je uhapšena i suočava se sa zatvorskom kaznom.

Incident se dogodio u petak u stambenom delu Vloclaveka, oko 140 kilometara severozapadno od Varšave.

U trenutku pada sa zgrade, o devojčici je brinula majka, Viktorija D. Policajci su joj uradili alkotest, koji je pokazao izuzetno nizak nivo alkohola u krvi od 0,001 promila.

Helikopter kojim je devojčica prebačena u bolnicu Foto: KM PSP we Włocławku

Prema rečima portparolke policijske uprave Vloclavek, žena je uhapšena.

Lekari u bolnici u Bidgošću, oko 90 kilometara udaljenom od Vroclaveka, se brinu o devojčici. Njeno stanje je i dalje ozbiljno, i zadobila je ozbiljne povrede glave.

Živa ograda spasila devojčicu?

Živa ograda ispred zgrade ublažila je pad sa visine veće od 20 metara, i time je najverovatnije detetu spasen život.

Policija istražuje okolnosti nesreće. Viktorija D. je optužena za ugrožavanje života svog deteta. Suočava se sa zatvorskom kaznom od tri meseca do pet godina.

U vreme tragedije, majka je bila sama u stanu sa ćerkom i spavala je, rekla je portparolka Okružnog tužilaštva Vloclavek.