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To tvrdi gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanjin u intervjuu za RBC na marginama Sanktpeterburškog međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF).

- Danas je broj dronova koji su proleteli kroz sistem protivvazdušne odbrane svih moskovskih perimetra oko hiljaditi deo procenta. Efikasnost protivvazdušne odbrane je izuzetno visoka u poređenju sa drugim zemljama, na čemu sam veoma zahvalan Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama, koji svoj posao obavljaju veoma odgovorno - rekao je on.

Istovremeno, prema Sobjanjinovim rečima, grad sa svoje strane "čini sve što je moguće" da poboljša sistem protivvazdušne odbrane.

Sergej Sobjanjin (desno) Foto: AP/Sergei Karpukhin

- Nastavićemo da se borimo. Verujem da nemamo drugu opciju - samo da jačamo bezbednost regiona i koordiniramo napore sa preduzećima, organizacijama i oružanim snagama - napomenuo je.

Gradonačelnik je naglasio da trenutno napadi ne utiču na rad gradskih službi, a njihove posledice se otklanjaju u najkraćem mogućem roku.

- Gradske službe rade u planiranom režimu. Naravno, tokom napada dronovima prelaze na pojačani režim rada. Ukoliko dođe do bilo kakvih vanrednih situacija, posledice se otklanjaju u najkraćem mogućem roku, a pogođenima se pruža ciljana pomoć - zaključio je Sobjanjin.

Ranije je sistem protivvazdušne odbrane odbio napad tri drona koja su se kretala ka Moskvi. Ukupan broj oborenih dronova od početka dana dostigao je devet.