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Telefonske poruke između britanskog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama, Pitera Mandelsona, i ministra u britanskoj vladi Nika Tomasa-Sajmondsa nedostaju iz objavljene dokumentacije parlamentarne istrage o slučaju Džefrija Epstajna. Kako prenosi Politiko, razlog je to što je ministar prijavio krađu svog mobilnog telefona.

Poslanici Donjeg doma britanskog parlamenta u februaru su zahtevali od premijera Kira Starmera da odobri objavljivanje većeg broja komunikacija između Mandelsona, ministara i državnih zvaničnika, kako bi se rasvetlile okolnosti i priroda ambasadorovih veza sa Epstinom.

Prema danas objavljenim zvaničnim podacima, Tomas-Sajmonds, ministar u kabinetu zadužen za unapređenje odnosa Velike Britanije i Evropske unije, sastao se sa Mandelsonom u januaru prošle godine.

Na sastanku je razgovarano o tome na koji način bi tadašnji ambasador mogao da doprinese ostvarivanju britanskih ciljeva u Vašingtonu.

1/3 Vidi galeriju Princ Endrju na fotografijama u okviru Epstajnovih dokumenata Foto: screenshot X

Dosijei, međutim, nisu sadržali zapis o ranijoj komunikaciji koja se odvijala između ministra i Mandelsona, koji je smenjen sa mesta ambasadora u SAD zbog prijateljstva sa osuđenim seksualnim prestupnikom Epstinom 11. septembra prošle godine.

Nešto više od mesec dana kasnije, 15. oktobra, Tomas-Sajmonds je prijavio policiji i vladinim zvaničnicima da mu je otet lični telefon.

Ministar je rekao policajcima da je kasno uveče prolazio pored Ministarstva unutrašnjih poslova kada su ga napale tri osobe na biciklima i otele mu telefon. Skotland Jard je potvrdio da je krađa, u ulici Maršam u Vestminsteru, prijavljena policiji iste noći.

Krađa telefona je čest zločin u Londonu, a zvanični podaci pokazuju da je prošle godine u prestonici prijavljeno više od 71.000 takvih slučajeva.

1/25 Vidi galeriju Objavljeni Epstajnovi dokumenti Foto: HOGP/House Oversight Committee

Pet dana kasnije, 20. oktobra, Morgan MekSvini, koji je u to vreme bio glavni savetnik premijera Kira Starmera, prijavio je takođe da mu je telefon oteo čovek na biciklu, a njegov uređaj nije pronađen.

Ministar Tomas-Sajmonds je rekao zvaničnicima da se seća da je sa Mandelsonom razmenio ljubazne poruke oko njihovih poslova, kao i da je u to vreme, vodeći kampanju da postane rektor Univerziteta u Oksfordu, lobirao za njegov glas, kao što je to činio sa drugim diplomcima laburista.

Nije postojala rezervna kopija ovih poruka i nisu mogle da budu pronađene, rekao je jedan od ministrovih saradnika koji nije želeo da bude imenovan.