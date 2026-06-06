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Dok svetski lideri donose odluke koje menjaju tok istorije, iza njih stoje ljudi čiji je zadatak da im sačuvaju život. Oni su senke koje kroje sudbinu planete - telohranitelji, nevidljivi čuvari moći.

Od američke Tajne službe i ruske Savezne službe obezbeđenja, preko kineskog Centralnog biroa za bezbednost, pa sve do elitnih regionalnih jedinica poput srpskih "Kobri" - ko su zapravo ljudi kojima svetski lideri poveravaju sopstvene živote?

Iz kojih centara moći dolaze, kakve psihofizičke sposobnosti i tehnološka znanja moraju da poseduju i gde prestaje njihova lojalnost državi, a počinje odanost pojedincu?

O ovoj temi su u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili: Goran Pajić, stručnjak za bezbednost, Stanka Pejović, generalni sekretar sportskog društva "Radnički", Aleksandar Avramov Avram, nekadašnji telohranitelj Ljubiše Čumeta i Drago Vulinović, pisac i novinar.

Struktura i kompleksnost modernih službi zaštite svetskih lidera

Pajić je prokomentarisao da li elitne službe imaju veći uticaj nad liderom nego on nad njima, s obzirom na sve informacije koje poseduju o njemu:

- Sve službe bezbednosti koje se bave obezbeđenjem poznatih ličnosti imaju uvid u određene segmente koji su često širi nego kod samog lidera koga obezbeđuju. Sve službe bezbednosti na svetu su visoko obučene profesionalne jedinice, pogotovo Federalna služba obezbeđenja Rusije, koja je direktno potčinjena predsedniku Ruske Federacije. One ne obavljaju samo posao zaštite, već rade i druge protokolarne poslove. Mi vidimo samo ljude na televiziji sa kravatama koji stoje pored ličnosti koje obezbeđuju. Međutim, tu su čitavi timovi ljudi – od snajperista, do timova zaduženih za dronove. Postoje i ekipe koje mnogo ranije odlaze na lokaciju događaja kako bi je pripremile, kao i obaveštajni i kontraobaveštajni deo timova. To je spektar koji ljudi ne mogu da zamisle, već vide samo grupu ljudi neposredno oko predsednika i misle da je to sve. Međutim, to je vrlo kompleksna mašinerija koja radi 24 sata dnevno - kaže Pajić i dodaje:

- Kad radite takav posao, najbitnije je nekoliko stvari: da imate dobro oko, dobru procenu, da ste hitri i da vam je ruka sigurna.

Goran Pajić Foto: Kurir Televizija

Lična percepcija i evolucija metoda zaštite svetskih lidera

Stanka Pejović objasnila je na koji se način čuva štićeno lice i da li pažnja treba da bude usmerena na njega ili na njegovo okruženje, kao i kako se procenjuje iz kog pravca dolazi opasnost:

- Ne bih sedela negde gde neko može da mi bude iza leđa. Takođe, ne mogu da zamislim da bilo koji svetski lider - Putin ili Si Đinping - ima telohranitelje koji imaju neku vrstu kontrole nad njima kao svetskim liderima. To je ipak nešto što sam ja radila pre tri decenije, i od tada se mnogo toga promenilo. Tada su pretnje bile drugačije - snajper, prilazak, ulica, kola, motori, tako je bilo devedesetih. Danas je sve na mnogo višem nivou, a uz to je i tehnologija značajno napredovala.

Stanka Pejović Foto: Kurir Televizija

Granica između zaštite i operativnog uticaja službi

Aleksandar Avramov Avram prokomentarisao je gde prestaje granica između profesionalne zaštite i obaveštajnog nadzora, kao i da li služba čuva lice samo od spoljnih pretnji ili i filtrira informacije koje do njega dolaze:

- Sve zavisi od klijenta koga čuvaš. Jedan odsto prevencije je bolji od sto odsto lečenja, poenta je da on sarađuje i da bude poslušan, a mi smo ti koji odlučujemo ko gde sedi, jer procenjujemo koliko je ugrožen. Ako je čovek takav da neće da sarađuje, onda imamo problem - kaže Avramov i dodaje:

- Granica prestaje onog momenta kada se vežete za klijenta. Ja sam to rekao mnogo puta, pošto sam 2018. godine i sam preživeo atentat, nevezano za situacije dok sam čuvao klijente, kada sam prvi put bio lično ugrožen. U takvim trenucima mozak ne reaguje isto kada metak prođe pored glave i kada se spremaš da se to desi.

Aleksandar Avramov Avram Foto: Kurir Televizija

Psihologija lidera, govor tela i savremeni bezbednosni izazovi

Drago Vulinović dugo godina istražuje neverbalno ponašanje, odnosno psihologiju pokreta, i došao je do zaključka da je svaki pokret i nastup čoveka refleksija njegovog psihološkog i emocionalnog stanja.

- Tako da ja mislim, kada su važne ličnosti u pitanju, lideri velikih sila, da bih se ja pitao, prvo bih se pozabavio psihologijom osobe koja treba da se čuva. Ali postoji jedno pravilo - kada je u pitanju govor tela, može da se pretpostavi određeni nesklad u pokretima i može da se nasluti neka namera sledećeg iskoraka kod osobe koja se posmatra.

Drago Vulinović Foto: Kurir Televizija

Pajić je govorio o tome kako se u savremenim bezbednosnim uslovima procena rizika na terenu zasniva na brzoj uočljivosti i reakciji agenata:

- Svet je postao takav da su tehnologije toliko uznapredovale da onaj period devedesetih, kada sam ja radio svoj posao, možete da zaboravite. Kada ste na licu mesta i prolazite kroz grupu ljudi, morate da zapazite sve. Jer vi morate kolegi koji se nalazi u grupi ljudi u civilu da date signal koje lice da markira, odnosno koje u tom trenutku deluje sumnjivo.

01:30 Pajić o elitnim službama bezbednosti: "To je kompleksna mašinerija koja radi 24 sata" Izvor: Kurir televizija

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