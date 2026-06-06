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Bivša austrijska ministarka spoljnih poslova Karin Knajsl otputovala je na Ruski ekonomski forum u Sankt Peterburgu, koji je već prvog dana događaja bio pogođen snažnim napadom dronova. Bez obzira na to, na marginama konferencije, zabavila se kuglanjem. I tamo nije propustila da uputi neke kritike Zapadu.

- Dobro veče iz Sankt Peterburga, koji je jutros žestoko napadnut dronovima iz Ukrajine - napisala je bivša političarka na Telegramu.

To je okolnost na koju bivša ministarka (61) očigledno već navikla. Rjazanjska oblast, gde danas živi sa svojim životinjama, često je meta napada. Nakon snažnog napada dronova u prošlosti, Knajsl je čak rekla listu Krone: "Na vašu nesreću, moram da vas obavestim da sam još uvek živa".

Nakon napada na Putinov rodni grad, viđena je dobro raspoložena i vesela. Na štandu ruskog kanala Russia Today, koji je zabranjen u Evropskoj uniji, kuglala je sa osmehom.

Beli čunjevi koje je trebalo da obori kuglom sa logom kanala bili su ispisani velikim crvenim slovima sa terminima poput "sankcije", "cenzura" i "rusofobija".

Bivša austrijska minitarska Karin Knajsl Foto: GRIGORY SYSOEV / SPUTNIK / KREML/SPUTNIK POOL

Kontroverzni meni

Meni koji je tamo ponuđen takođe je bio provokativan. Posetiocima su, između ostalog, služene kafe pod nazivom "Ormuski moreuz", "Propast Evrope" i "Amerikano". Na meniju se nalazila i "evropska mineralna voda", opisana kao "negazirana" voda, kao i koktel "Long Epstajn Ajlend", koji je aludirao na osuđenog američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

Na kraju, na meniju se nalazio i desert "Orešnik", nazvan po ruskoj balističkoj raketi srednjeg dometa koju predsednik Vladimir Putin često hvali. "Sviđa mi se vaš humor", priznala je Knajsl propagandnom kanalu.

Dobro plaćena u Putinovoj službi

Nakon penzionisanja iz austrijske politike, Knajsl se transformisala u rusku propagandistkinju: njeni javni komentari danas se jedva razlikuju od uobičajene retorike najkontroverznijih portparola Kremlja.

Mnogo pre nego što je postala ministarka spoljnih poslova, redovno je putovala u Rusiju. Danas, prema izveštajima medija, njen proruski stav je zvanično dobro plaćen.

Prema studiji ruskog medija u egzilu "Novaja gazeta Evropa" u saradnji sa austrijskim Standardom, kao i podacima istraživačkog portala „Insajder“, prihodi Knajsl u Rusiji čak premašuju platu koju je dobijala kao ministarka u Austriji.