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Među povređenima je i dete, dok spasioci očajnički pretražuju ruševine u potrazi za nestalom ženom. Prema prvim informacijama, eksplozija se dogodila oko šest časova ujutru u dvospratnoj zgradi u mestu Porto Sant'Elpidio u Italiji.

U trenutku eksplozije u zgradi su se nalazile dve porodice, a snažna detonacija izazvala je njeno potpuno urušavanje. Vatrogasci su iz ruševina izvukli beživotno telo 55-godišnjeg muškarca.

Među povređenima su i njegovi stariji roditelji, kojima je ukazana pomoć na licu mesta pre nego što su prebačeni u dve različite bolnice. Žena je helikopterom transportovana u bolnicu Torete di Ankona, dok je muškarac prevezen u obližnji grad Fermo.

Iz ruševina su živi izvučeni i jedan dečak i jedna žena. Vatrogasci intenzivno tragaju za eventualnim preživelima koji bi mogli biti zatrpani u ostacima zgrade. U potrazi za nestalom ženom koriste dronove, pse tragače i tešku mehanizaciju.

Prema prvim informacijama, smrtonosnu eksploziju izazvalo je curenje gasa. Eksplozija je potpuno uništila zgradu, a udarni talas razbio je prozore na okolnim zgradama i prodavnicama u obližnjim ulicama.

(Kurir.rs/The Sun/Preneo: V.M.)

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