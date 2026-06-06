Ruske snage su pogodile objekte naftne i transportne infrastrukture Ukrajine
Planeta
RUSI UDARILI ŽESTOKO, TUKLI RAKETAMA, DRONOVIMA, ARTILJERIJOM I AVIONIMA! Pogođeni ključni strateški objekti infrastrukture Ukrajine!
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Ruske oružane snage pogodile su objekte naftne, transportne i lučke infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija grupacija trupa Oružanih snaga Ruske Federacije izveli su udare na mesta proizvodnje, skladištenja i lansirne platforme bespilotnih letelica dugog dometa, objekte naftne, transportne i lučke infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, kao i na privremene punktove razmeštaja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 153 rejona - navodi se u saopštenju.
(Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: V.M.)
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