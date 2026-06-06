Ruske oružane snage pogodile su objekte naftne, transportne i lučke infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

- Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija grupacija trupa Oružanih snaga Ruske Federacije izveli su udare na mesta proizvodnje, skladištenja i lansirne platforme bespilotnih letelica dugog dometa, objekte naftne, transportne i lučke infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, kao i na privremene punktove razmeštaja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 153 rejona - navodi se u saopštenju.