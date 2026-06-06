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Guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov savetovao je stanovnike da ne izlaze napolje i upozorio na moguće prekide u mobilnom internetu.

Regionalni guverner Aleksandar Drozdenko rekao je da je 141 dron oboren iznad okolne Lenjingradske oblasti, dok je rusko MInistarstvo odbrane navelo da je protivvazdušna odbrana oborila 376 ukrajinskih letelica. Broj žrtava nije poznat.

1/6 Vidi galeriju Napad Ukrajine na Rusiju. Dronovima su gađani luka Kronštat kod Sankt Peterburga, napadnuta je Moskva, luka Sevastopolj na Krimu, Soči... Foto: Printskrin

"Ne izlazite napolje"

- Osamdeset šest dronova srušeno je iznad Lenjingradske regije. Borbene operacije se nastavljaju - napisao je Aleksandar Drozdenko na Telegramu.

- Sankt Peterburg bio je meta napada velikih razmera vojnim dronovima - objavio je gubernator grada Sankt Peterburga Aleksandar Beglov.

- Pozivam stanovnike Sankt Peterburga da ostanu kod kuće i ne izlaze - dodao je.

Današnji napad usledio je nakon što je ukrajinski dron u sredu zapalio naftni terminal u Sankt Peterburgu i pogodio obližnju pomorsku bazu, nekoliko sati pre otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma.

Međunarodni Aerodrom Pulkovo, južno od grada, objavio je privremenu obustavu letova, bez navođenja razloga.

Napad usred "ruskog Davosa"



U sredu, na otvaranju Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, nazvanog "ruskim Davosom" prema Svjetskom ekonomskom forumu, ukrajinski dronovi pogodili su obližnji naftni objekat i vojni lokalitet.

Goste koji su stigli na događaj dočekao je oblak crnog dima u pozadini. Forum završava u subotu, nakon govora ruskog predsednika Vladimira Putina.

Gori skladište goriva

Napad dronom izazvao je požar koji je zahvatio oko 5.000 kvadratnih metara u skladištu goriva u Ust-Labinsku, u ruskom Krasnodarskom kraju, prema lokalnim vlastima.

Ruski udari na Ukrajinu

U Ukrajini je jedna osoba poginula, a tri su ranjene tokom noći u Dnjepropetrovskoj oblasti, kada su ruske snage napale tri okruga skoro 30 puta dronovima i artiljerijom, rekao je jutros regionalni guverner Aleksandar Hanža.

U Zaporožju je pet osoba potražilo medicinsku pomoć nakon što je ruski napad dronom izazvao požar na parkingu, rekao je regionalni zvaničnik Ivan Fedorov.

Rusija je tokom noći napala Ukrajinu sa 272 drona, a protivvazdušna odbrana je oborila njih 249, saopštilo je danas ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo.