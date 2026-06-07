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Više od 15 miliona kućnih ljubimaca živi u španskim domaćinstvima, što je gotovo dvostruko više od broja dece mlađe od 17 godina, pokazuje preliminarni izveštaj Nacionalne statistike o zaštiti životinja koji je objavilo Ministarstvo za socijalna prava i potrošačka pitanja Španije.

Podaci, zasnovani na registracijama u regionalnim evidencijama u periodu od 2021. do 2025. godine, pokazuju da u Španiji trenutno ima 15.171.569 kućnih ljubimaca. Za poređenje, prema podacima Nacionalnog instituta za statistiku, u zemlji je 1. aprila živelo 7.826.974 dece do 17 godina, prenosi „El Mundo“.

Psi su i dalje najzastupljeniji ljubimci sa 7.562.893 registrovane jedinke, što čini 49,8 odsto ukupnog broja. Na drugom mestu su mačke sa 5.619.967 životinja, odnosno 37 odsto, dok ostatak populacije čine zečevi, ptice, gmizavci i kornjače.

U poslednjih pet godina broj kućnih ljubimaca porastao je za 14,1 odsto — sa 13.291.039 u 2021. na sadašnjih 15.171.569.

Najviše ljubimaca registrovano je u Andaluziji (3.264.926), zatim u Kataloniji (1.988.389), Zajednici Madrida (1.895.979) i Valensijskoj zajednici (1.533.551).

Na sednici Državnog saveta za zaštitu životinja razmatran je i razvoj protokola za zbrinjavanje kućnih ljubimaca u slučaju vanrednih situacija i prirodnih katastrofa.