Neizvesnost i nepredviđena prepreka mogu vam danas stvoriti zastoj u poslovanju. Problem ćete prevazići timski, zajedničkim snagama. Obnavljanje veze ...

Aspekti u vašem polju platnog prometa najavljuju vam povećani obim posla i obrt novca. Finansijski napredak. Dopada vam se jedna osoba s posla. Uživat...

Unapređenje i pohvale za uspešno završen projekat i početak rada na novom radnom zadatku. Uživate popularnost među saradnicima. Razmišljate o tome da ...

Poseban uspeh očekuje Rakove koji rade u oblasti uslužnih delatnosti i sarađuju sa inostranstvom ili se bave turizmom. Finansijski napredak. Početak n...

Veliki napredak u karijeri očekuje Lavove koji se bave kreativnim zanimanjima i prosvetom ili sarađuju s nekim iz inostranstva. Povećani priliv novca....

Vaš odnos sa saradnicima i nadređenima je sve bolji. Efikasno izvršavate radne zadatke, pa vas očekuju pohvale. Početak nove veze sa osobom koju pozna...

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Pozitivna energija ispunjava vaše polje novca i to će vam doneti priliv finansija s više strana. Početak nove saradnje. Pred vama je novo poglavlje na...

Uspešan poslovni sastanak koji može rezultirati ugovorom o dugoročnoj saradnji. Uspeh u oblasti trgovine i turizma. Dopada vam se osoba koja nije slob...

Vaši odnosi s nekim saradnicima danas mogu biti veoma napeti. Moguće su nesuglasice i nesporazumi. Vaš odnos s partnerom dobija na kvalitetu. Sledi pe...

Pozitivna energija unaprediće kvalitet vaše poslovne komunikacije sa saradnicima i nadređenima. Uspešan dogovor. Zbližićete se sa osobom koja vam je d...

Aspekti u vašem polju finansija mogu vam doneti nepredviđene izdatke. Oprez u rukovanju novcem. Pravi je trenutak da načinite prvi korak ka osobi koja...