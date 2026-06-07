Građani karipske ostrvske države Jamajke suočili su se sa nestankom struje širom zemlje, potvrdio je sinoć jamajkanski ministar energetike Daril Vaz na društvenim mrežama.
Istražuje se uzrok
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U Vazovoj objavi na društvenim mrežama se ne navodi razlog za nestanak struje, prenosi Rojters.
Kompanija za elektrodistribuciju Jamaike (JPS), saopštila je da je nestanak struje pogodio celo ostrvo i da se istražuju uzroci havarije.
Portparol kompanije JPS izjavio je za Rojters da se preduzimaju koraci za obnavljanje isporuka struje, a izveštajima se navodi da struje ima u nekim delovima Jamajke.
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