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U Vazovoj objavi na društvenim mrežama se ne navodi razlog za nestanak struje, prenosi Rojters.

Kompanija za elektrodistribuciju Jamaike (JPS), saopštila je da je nestanak struje pogodio celo ostrvo i da se istražuju uzroci havarije.

Portparol kompanije JPS izjavio je za Rojters da se preduzimaju koraci za obnavljanje isporuka struje, a izveštajima se navodi da struje ima u nekim delovima Jamajke.

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