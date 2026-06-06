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Poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV otputovao je jutros u svoju drugu posetu Španiji, gde bi trebalo da otvori novi toranj bazilike Sagrada Familija u Barselonii razgovara sa zvaničnicima i građanima.

Očekuje se da će papina poseta privući veliki broj posetilaca od 6. do 12. juna, a on bi trebalo da obiđe Madrid, manastir Monserat i Kanarska ostrva, prenosi agencija Rojters.

1/22 Vidi galeriju Papa Lav XIV u poseti Španiji. Sastao se sa kraljem Felipeom VI i kraljicom Leticijom, a prisustvovao je i otkrivanju tornja bazilike "Sagrada Familija" u Barseloni Foto: Chema Moya/EFE, BALLESTEROS/EFE, CIRO FUSCO/ANSA

Papa će se sastati i sa migrantima i organizacijama posvećenim pružanju pomoći izbeglicama. Očekuje se da će Lav XIV tokom posete održati više od 20 govora, a on će se obratiti i španskom parlamentu.

Papa se sastao sa kraljem Španije Felipeom i kraljicom Leticijom, pre obraćanja diplomatama i civilnom sektoru.