(FOTO GALERIJA) PAPA LAV XIV U POSETI ŠPANIJI: Sastao se sa kraljem i kraljicom! Dočekan je uz najviše državne počasti! (VIDEO)
Poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV otputovao je jutros u svoju drugu posetu Španiji, gde bi trebalo da otvori novi toranj bazilike Sagrada Familija u Barselonii razgovara sa zvaničnicima i građanima.
Očekuje se da će papina poseta privući veliki broj posetilaca od 6. do 12. juna, a on bi trebalo da obiđe Madrid, manastir Monserat i Kanarska ostrva, prenosi agencija Rojters.
Papa će se sastati i sa migrantima i organizacijama posvećenim pružanju pomoći izbeglicama. Očekuje se da će Lav XIV tokom posete održati više od 20 govora, a on će se obratiti i španskom parlamentu.
Papa se sastao sa kraljem Španije Felipeom i kraljicom Leticijom, pre obraćanja diplomatama i civilnom sektoru.
On će se tokom dana sastati i sa mladima na trgu ispred stadiona Santijago Bernabeu, doma fudbalskog kluba Real Madrid, a onda posetiti rimokatoličku dobrotvornu organizaciju za beskućnike.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)