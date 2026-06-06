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Izraelske snage ubile su sedmomesečnu palestinsku bebu i ranile njene roditelje u oblasti Tel Rumeida južno od grada Hebrona na Zapadnoj obali u petak uveče, saopštilo je palestinsko Ministarstvo zdravlja.

Ministarstvo je identifikovalo bebu kao Sama Fahda Abu Hajkala i navelo da je preminula na licu mesta, dok su njeni roditelji zadobili prostrelne rane i nalaze se u stabilnom stanju sa umerenim povredama.

Bakа deteta izjavila je da se porodica vozila u blizini kontrolnog punkta 17 kada su u daljini ugledali izraelska vojna vozila i vojnike, nakon čega su zaustavili automobil.

Ubijena sedmomesečna beba kod Hebrona Foto: screenshot YT/aljazeeraenglish

Prema njenim rečima, potom su ka njima ispaljeni hici, za koje su u prvi mah pomislili da predstavljaju upozoravajuću vatru.

- Jedan metak pogodio je mog unuka, prošao kroz njegovo lice i glavu, a zatim pogodio majku u obraz gde se i zaustavio - rekla je ona, dodajući da je metak okrznuo i očev prst, dok se majka nalazi u bolnici.

Izraelska vojska saopštila je da su tokom operativnih aktivnosti u području Hebrona u petak vojnici primetili vozilo koje se ubrzano kretalo ka njima, nakon čega je jedan vojnik ispalio nekoliko hitaca na automobil.

Vojska je navela da su tri Palestinca ranjena i prebačena na lečenje.

Preliminarna vojna istraga pokazala je da su povređeni bili "civili koji nisu bili uključeni ni u kakve aktivnosti", saopštila je izraelska vojska, dodajući da je incident pod istragom i da će nalazi biti prosleđeni nadležnim organima.

Tel Rumeida, deo Hebrona u kojem izraelski doseljenici žive pod snažnom vojnom zaštitom među palestinskim stanovništvom, dugo se smatra jednim od glavnih žarišta nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali.

Prema izveštaju Evropske unije iz 2024. godine, više od 700.000 izraelskih doseljenika živi u Istočnom Jerusalimu i na Zapadnoj obali među više od tri miliona Palestinaca.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

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