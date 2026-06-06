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Izraelske snage ubile su sedmomesečnu palestinsku bebu i ranile njene roditelje u oblasti Tel Rumeida južno od grada Hebrona na Zapadnoj obali u petak uveče, saopštilo je palestinsko Ministarstvo zdravlja.

Ministarstvo je identifikovalo bebu kao Sama Fahda Abu Hajkala i navelo da je preminula na licu mesta, dok su njeni roditelji zadobili prostrelne rane i nalaze se u stabilnom stanju sa umerenim povredama.

Bakа deteta izjavila je da se porodica vozila u blizini kontrolnog punkta 17 kada su u daljini ugledali izraelska vojna vozila i vojnike, nakon čega su zaustavili automobil.

1/6 Vidi galeriju Ubijena sedmomesečna beba kod Hebrona Foto: screenshot YT/aljazeeraenglish

Prema njenim rečima, potom su ka njima ispaljeni hici, za koje su u prvi mah pomislili da predstavljaju upozoravajuću vatru.

- Jedan metak pogodio je mog unuka, prošao kroz njegovo lice i glavu, a zatim pogodio majku u obraz gde se i zaustavio - rekla je ona, dodajući da je metak okrznuo i očev prst, dok se majka nalazi u bolnici.

Izraelska vojska saopštila je da su tokom operativnih aktivnosti u području Hebrona u petak vojnici primetili vozilo koje se ubrzano kretalo ka njima, nakon čega je jedan vojnik ispalio nekoliko hitaca na automobil.

Vojska je navela da su tri Palestinca ranjena i prebačena na lečenje.

Preliminarna vojna istraga pokazala je da su povređeni bili "civili koji nisu bili uključeni ni u kakve aktivnosti", saopštila je izraelska vojska, dodajući da je incident pod istragom i da će nalazi biti prosleđeni nadležnim organima.

Tel Rumeida, deo Hebrona u kojem izraelski doseljenici žive pod snažnom vojnom zaštitom među palestinskim stanovništvom, dugo se smatra jednim od glavnih žarišta nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali.