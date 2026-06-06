CRVENI ALARM U RUMUNIJI, PREDSEDNIK SAZVAO HITAN SASTANAK VOJNOG VRHA! Bukurešt preduzima HITNE MERE zaštite nakon bezbednosnih incidenata sa dronovima
Predsednik Rumunije, Nikušor Dan, doputovao je u Konstancu gde od 12:00 časova predsedava vanrednim sastankom. Kako prenosi predsednička administracija, ključna tema razgovora je analiza bezbednosnog incidenta izazvanog eksplozijom morskih dronova u luci Konstanca i crnomorskom akvatoriju, kao i definisanje hitnih mera za jačanje odbrane i bezbednosti na rumunskoj obali.
Sastav kriznog štaba
Sastanku, koji je sazvao šef države, prisustvuju najviši zvaničnici sektora nacionalne bezbednosti i odbrane:
Radu Miruca – ministar odbrane
Katalin Predoju – ministar unutrašnjih poslova
Marijus-Gabrijel Lazurka – savetnik predsednika
General Vlad Georgica – načelnik Generalštaba vojske
Viceadmiral Mihaj Panait – načelnik štaba mornarice
Raed Arafat – šef Departmana za vanredne situacije (DSU)
Ciljevi sastanka i dalji koraci
Vojni i državni vrh će detaljno analizirati okolnosti pod kojima je došlo do incidenta, njegov uticaj na nacionalnu i regionalnu stabilnost, kao i konkretne mere za unapređenje kapaciteta za nadzor, prevenciju i brzo reagovanje u području Crnog mora. Po završetku sastanka, predsednik će se obratiti medijima i javnosti.
Širi kontekst i reakcija predsednika
Rumunski predsednik je još u petak, tokom posete Crnoj Gori, najavio potrebu za hitnim sastankom sa nadležnim institucijama kako bi se detaljno utvrdili kontekst, stanje opreme i potencijalni logistički nedostaci. On je na svom nalogu na mreži X upozorio na ozbiljnost situacije:
"Ovo je već drugi značajan bezbednosni incident ove nedelje na rumunskoj obali, nakon što je locirana morska mina između mesta Vama Veke i 2 Maja, što se nadovezuje na prethodni incident u Galacu. S obzirom na vojni sukob na našoj granici, očigledno je da je bezbednosno okruženje osetljivo, zbog čega moramo održavati najviši nivo budnosti", napisao je rumunski predsednik.
Šef države je naglasio da su ovakve ozbiljne situacije direktna posledica ruske agresije na Ukrajinu.
On je poručio da će Rumunija, kao država članica NATO-a sa izlazom na Crno more, nastaviti blisku saradnju sa svojim saveznicima i preduzeti sve neophodne korake kako bi zaštitila svoje građane i nacionalne interese.
(Kurir.rs/Digi24.ro)
Predsednik Rumunije, Nikušor Dan, doputovao je u Konstancu gde od 12:00 časova predsedava vanrednim sastankom u sedištu 243. radioelektronske i osmatračke brigade „Kalatis“. Kako prenosi predsednička administracija, ključna tema razgovora je analiza bezbednosnog incidenta izazvanog eksplozijom morskih dronova u luci Konstanca i crnomorskom akvatoriju, kao i definisanje hitnih mera za jačanje odbrane i bezbednosti na rumunskoj obali.
Sastav kriznog štaba
Sastanku, koji je sazvao šef države, prisustvuju najviši zvaničnici sektora nacionalne bezbednosti i odbrane:
Radu Miruca – ministar odbrane
Katalin Predoju – ministar unutrašnjih poslova
Marijus-Gabrijel Lazurka – savetnik predsednika
General Vlad Georgica – načelnik Generalštaba vojske
Viceadmiral Mihaj Panait – načelnik štaba mornarice
Raed Arafat – šef Departmana za vanredne situacije (DSU)
Ciljevi sastanka i dalji koraci
Vojni i državni vrh će detaljno analizirati okolnosti pod kojima je došlo do incidenta, njegov uticaj na nacionalnu i regionalnu stabilnost, kao i konkretne mere za unapređenje kapaciteta za nadzor, prevenciju i brzo reagovanje u području Crnog mora. Po završetku sastanka, predsednik će se obratiti medijima i javnosti.
Širi kontekst i reakcija predsednika
Predsednik Dan je još u petak, tokom posete Crnoj Gori, najavio potrebu za hitnim sastankom sa nadležnim institucijama kako bi se detaljno utvrdili kontekst, stanje opreme i potencijalni logistički nedostaci. On je na svom nalogu na mreži X upozorio na ozbiljnost situacije:
„Ovo je već drugi značajan bezbednosni incident ove nedelje na rumunskoj obali, nakon što je locirana morska mina između mesta Vama Veke i 2 Maja, što se nadovezuje na prethodni incident u Galacu. S obzirom na vojni sukob na našoj granici, očigledno je da je bezbednosno okruženje osetljivo, zbog čega moramo održavati najviši nivo budnosti.“
Šef države je naglasio da su ovakve ozbiljne situacije direktna posledica ruske agresije na Ukrajinu. On je poručio da će Rumunija, kao država članica NATO-a sa izlazom na Crno more, nastaviti blisku saradnju sa svojim saveznicima i preduzeti sve neophodne korake kako bi zaštitila svoje građane i nacionalne interese.