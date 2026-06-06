Slušaj vest

Predsednik Rumunije, Nikušor Dan, doputovao je u Konstancu gde od 12:00 časova predsedava vanrednim sastankom. Kako prenosi predsednička administracija, ključna tema razgovora je analiza bezbednosnog incidenta izazvanog eksplozijom morskih dronova u luci Konstanca i crnomorskom akvatoriju, kao i definisanje hitnih mera za jačanje odbrane i bezbednosti na rumunskoj obali.

Sastav kriznog štaba

Sastanku, koji je sazvao šef države, prisustvuju najviši zvaničnici sektora nacionalne bezbednosti i odbrane:

Radu Miruca – ministar odbrane

Katalin Predoju – ministar unutrašnjih poslova

Marijus-Gabrijel Lazurka – savetnik predsednika

General Vlad Georgica – načelnik Generalštaba vojske

Viceadmiral Mihaj Panait – načelnik štaba mornarice

Raed Arafat – šef Departmana za vanredne situacije (DSU)

Ciljevi sastanka i dalji koraci

Vojni i državni vrh će detaljno analizirati okolnosti pod kojima je došlo do incidenta, njegov uticaj na nacionalnu i regionalnu stabilnost, kao i konkretne mere za unapređenje kapaciteta za nadzor, prevenciju i brzo reagovanje u području Crnog mora. Po završetku sastanka, predsednik će se obratiti medijima i javnosti.

Širi kontekst i reakcija predsednika

Rumunski predsednik je još u petak, tokom posete Crnoj Gori, najavio potrebu za hitnim sastankom sa nadležnim institucijama kako bi se detaljno utvrdili kontekst, stanje opreme i potencijalni logistički nedostaci. On je na svom nalogu na mreži X upozorio na ozbiljnost situacije:

"Ovo je već drugi značajan bezbednosni incident ove nedelje na rumunskoj obali, nakon što je locirana morska mina između mesta Vama Veke i 2 Maja, što se nadovezuje na prethodni incident u Galacu. S obzirom na vojni sukob na našoj granici, očigledno je da je bezbednosno okruženje osetljivo, zbog čega moramo održavati najviši nivo budnosti", napisao je rumunski predsednik.

Šef države je naglasio da su ovakve ozbiljne situacije direktna posledica ruske agresije na Ukrajinu.

On je poručio da će Rumunija, kao država članica NATO-a sa izlazom na Crno more, nastaviti blisku saradnju sa svojim saveznicima i preduzeti sve neophodne korake kako bi zaštitila svoje građane i nacionalne interese.

(Kurir.rs/Digi24.ro)

Predsednik Rumunije, Nikušor Dan, doputovao je u Konstancu gde od 12:00 časova predsedava vanrednim sastankom u sedištu 243. radioelektronske i osmatračke brigade „Kalatis“. Kako prenosi predsednička administracija, ključna tema razgovora je analiza bezbednosnog incidenta izazvanog eksplozijom morskih dronova u luci Konstanca i crnomorskom akvatoriju, kao i definisanje hitnih mera za jačanje odbrane i bezbednosti na rumunskoj obali. Sastav kriznog štaba Sastanku, koji je sazvao šef države, prisustvuju najviši zvaničnici sektora nacionalne bezbednosti i odbrane: Radu Miruca – ministar odbrane

Katalin Predoju – ministar unutrašnjih poslova

Marijus-Gabrijel Lazurka – savetnik predsednika

General Vlad Georgica – načelnik Generalštaba vojske

Viceadmiral Mihaj Panait – načelnik štaba mornarice

Raed Arafat – šef Departmana za vanredne situacije (DSU) Ciljevi sastanka i dalji koraci Vojni i državni vrh će detaljno analizirati okolnosti pod kojima je došlo do incidenta, njegov uticaj na nacionalnu i regionalnu stabilnost, kao i konkretne mere za unapređenje kapaciteta za nadzor, prevenciju i brzo reagovanje u području Crnog mora. Po završetku sastanka, predsednik će se obratiti medijima i javnosti.