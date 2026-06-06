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Osmogodišnja devojčica Nazar S., koja je punih sedam godina provođenja u zatočeništvu provela skrivena od sveta, konačno je spasena i vraćena svojoj majci u Nemačku. Devojčicu je 2019. godine u turskom gradu Bursi oteo njen otac, Umut K. (33), i predao je svojoj majci Hanife, Nazarinoj baki.

Ključni preokret u višegodišnjoj potrazi doneo je specijalni šestočlani policijski tim, koji je pomoću dron kamera uspeo da locira devojčicu u jednoj trošnoj kući i izvede uspešnu akciju spasavanja.

Pozadina priče: Otmica pod velom prevare

Sve je počelo u Nemačkoj, gde je Umut K. upoznao Rebeku S. (30). Par je 2018. godine dobio ćerku Nazar. Godinu dana kasnije, porodica je došla u Bursu u posetu Umutovoj majci, Hanife.

Međutim, pošto je za Umutom u Nemačkoj bila raspisana poternica zbog trgovine drogom, on je odlučio da ostane u Turskoj, ali je odbio da dozvoli Rebeki da sa sobom povede njihovo dete.

Da bi naterao Rebeku da sama napusti zemlju, Umut ju je slagao da je njihova jednogodišnja ćerka Nazar nestala. Očajna majka je slučaj prijavila turskoj policiji i morala je da se vrati u Nemačku, čime je započela sedmogodišnja agonija.

Foto: screenshot hurriyet.com.tr

Preokret nakon smrti oca i pokretanje tajne istrage

Pre dve godine (2024. godine), otac devojčice Umut K. preminuo je od posledica srčanog udara. Nakon njegove smrti, Glavno javno tužilaštvo ponovo je otvorilo dosije nestalog deteta.

Formiran je specijalni tim eksperata iz Odeljenja za pljačke, ubistva i nestala lica. Tokom intenzivne tridesetodnevne operacije, tim je pregledao više od 300 sati snimaka sa sigurnosnih kamera i sprovodio neprekidni fizički i tehnički nadzor nad bakom i njenom rodbinom.

Pratili su kretanje bake, koja je, iako pod sudskom obavezom javljanja policiji jednom nedeljno, uspešno zavaravala tragove menjajući rute, presvlačeći se u hodu i koristeći kuće svojih rođaka u drugim mestima.

Na kraju, utvrđeno je da je devojčica prebačena u trošnu kuću Redžaija M., rođaka preminulog oca, gde je provela poslednjih 10 meseci pre spasavanja.

Foto: screenshot hurriyet.com.tr

Ključni trenutak: Dron zabeležio prvu sliku nakon 7 godina

U rano jutro 10. marta, u 04:06 časova, policijski dron je zabeležio prvi dokaz da je dete živo – baka je nakratko izvela Nazar u dvorište kuće. Na snimku, koji je uvršten u sudski dokazni materijal, videla se samo devojčicina glava. Kada se u 8.46 ujutru baka ponovo pojavila sa detetom i odmah se vratila unutra, specijalni tim je dobio potvrdu i krenuo u munjevitu akciju.

Policija je upala u objekat, spasila preplašenu Nazar i uhapsila baku Hanife i vlasnika kuće Redžaija M.

Nazar je odmah stavljena pod zaštitu Pokrajinskog direktorata za porodicu i socijalne usluge. Čim je čula vesti, Rebeka je doputovala iz Nemačke i prvi put nakon sedam godina zagrlila svoju ćerku, koja joj je tada prvi put u životu izgovorila reč "majka".

Foto: screenshot hurriyet.com.tr

DNK analiza sprovedena 19. marta potvrdila je majčinstvo sa stopostotnom tačnošću (99,99%). Uzevši u obzir najbolji interes deteta, Porodični sud je 28. aprila zvanično dodelio starateljstvo majci Rebeki.

Ukidanjem zabrane putovanja, Nazar je nakon završenih procedura u nemačkom konzulatu u Izmiru konačno napustila Tursku. Danas živi u Nemačkoj sa svojom majkom i sestrom Emilijom, koju je prvi put upoznala nakon spasavanja.

1/4 Vidi galeriju Oteta devojčica iz Turske pronađena posle 7 godina Foto: screenshot hurriyet.com.tr

Sudski epilog

Dok Nazar započinje novi život, u Turskoj je podignuta optužnica protiv pet osoba. Visoki krivični sud prihvatio je optužnicu protiv bake Hanife, koja se nalazi u pritvoru, i četvoro njenih rođaka koji se brane sa slobode.

S obzirom na to da za Nazar u proteklih sedam godina nije postojao nijedan zdravstveni karton, školska evidencija niti bilo kakav trag o postojanju, tužilaštvo za optužene traži kazne do 12 godina zatvora zbog krivičnog dela "trgovina maloletnim licima".

Pored toga, rođak Redžai M. suočava se sa dodatnim optužbama za "namerno nanošenje povreda detetu koje nije sposobno da se brani", nakon što je devojčica u svom iskazu navela da ju je dotični tukao.