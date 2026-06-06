Slušaj vest

Malo poznata devojka Džefrija Epstajna, bivša manekenka, mogla bi da poseduje ključne informacije koje bi pomogle da se na odgovornost pozovu osobe pomenute u dokumentima iz slučaja, tvrdi advokat njegovih žrtava.

Nađa Marcinko imala je samo 18 godina kada je upoznala Džefrija Epstajna. Kasnije je postala njegova devojka i pomoćni pilot njegovog aviona poznatog kao "Lolita Ekspres".

Bila je jedna od najbližih Epstajnovih saradnica sedam godina nakonGislejn Maksvel, koja trenutno služi kaznu od 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Međutim, Marcinko, rođena u Slovačkoj, bila je navedena kao "potencijalni saučesnik" u kontroverznom sporazumu iz 2008. godine kojim joj je odobren imunitet od krivičnog gonjenja.

1/4 Vidi galeriju Nađa Marcinko i Džefri Epstajn Foto: SDNY/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Iste godine, zatvorska evidencija pokazuje da je Epstajna posetila čak 67 puta dok je služio kaznu zbog podvođenja maloletnice.

Njeni advokati ranije su tvrdili da je i sama bila jedna od Epstajnovih žrtava i nikada nije optužena niti osuđena za bilo kakvo krivično delo. Međutim, pojedine preživele žrtve tvrde da je učestvovala u njegovim zloupotrebama.

Advokat više Epstajnovih žrtava, Spenser Kuvin, smatra da je Marcinko "možda u početku bila žrtva", ali da se kasnije "pretvorila u pomagača i voljnog saučesnika".

- Kada je ušla u Epstajnovu organizaciju, pronašla je okruženje u kojem se osećala prijatno - rekao je Kuvin za "San".

- Na ličnom, seksualnom i poslovnom nivou postala je veoma bliska Epstajnu. Mislim da je pokušavala da iskoristi sve pogodnosti koje joj je taj sistem pružao.

Više policijskih izveštaja iz Palm Biča i građanskih iskaza sugeriše da je pomagala u vrbovanju mladih žena za Epstajna, kao i da je učestvovala u njegovom seksualnom zlostavljanju maloletnica.

1/3 Vidi galeriju Roza, jedna od žrtava Džefrija Epstajna Foto: Rebecca Blackwell/AP

- Pokušaću da pronađem devojke kad god budemo u Njujorku - napisala je Epstajnu u jednom mejlu iz 2006. godine.

Pojedine žrtve takođe tvrde da je Marcinko, koja je ranije koristila prezime Marcinkova, učestvovala u seksualnim aktivnostima Epstajna sa mladim devojkama.

U jednom sudskom dokumentu, koji opisuje iskustvo anonimne žrtve stare 15 godina, navodi se da je više puta odvođena u Epstajnovu kuću.

Prema tom dokumentu, bila je prisiljena da obavlja seksualne radnje sa Epstajnom, kao i sa Nađom Marcinkovom u njegovom prisustvu.

U istom dokumentu Marcinko se opisuje kao Epstajnova "seksualna robinja", uz navod da je učestvovala u nekim seksualnim aktivnostima sa Epstajnom i maloletnim devojkama.

1/10 Vidi galeriju Fotografije iz Epstajnovih dokumenata Foto: Department of Justice, Printscreen

Kuvin tvrdi da su Marcinko i još jedna Epstajnova saradnica, Sara Kelen, bile ključne osobe u vrbovanju devojaka.

- Odlazile su na zabave, događaje i u klubove tražeći mlade devojke, sprijateljivale se s njima i dovodile ih u kuću. Namamile bi ih unutra, a zatim ih uvodile u sistem - rekao je Kuvin.

Kuvin smatra da Marcinko raspolaže veoma važnim informacijama o ljudima povezanim sa Epstajnovom mrežom. U mejlu iz avgusta 2010. godine napisala je Epstajnu da bi bila spremna da ga brani na sudu i u javnosti. Dve godine kasnije, u drugom mejlu, navela je da joj "savest nije čista".

- Ne želim da budem sa tobom, uznemirava me kada vidim da koristiš iste obrasce da zavodiš, manipulišeš i na kraju kontrolišeš i povređuješ druge devojke. Ne sviđaju mi se čak ni one, ali osećam krivicu jer znam kako će se sve završiti. Znam za šta si sposoban i uvek ću te štititi iz lojalnosti i tvrdoglavosti, ali moja savest nije nimalo mirna - pisala je Nađa.

1/3 Vidi galeriju Ostrvo Džefrija Epstajna Foto: Emily Michot / Zuma Press / Profimedia, Printscreen YouTube/NBC News

Kuvin smatra da bi Marcinko mogla da pruži informacije o brojnim osobama koje se pojavljuju u dokumentima vezanim za Epstajna, uključujući i javne ličnosti koje su putovale njegovim avionom.

Dok je Epstajn služio zatvorsku kaznu od 13 meseci, Marcinko je pohađala školu letenja u Palm Biču, koju je on finansirao sa desetinama hiljada dolara.

Od 2012. godine, evidencija letova pokazuje da je bila kopilot na letovima njegovog aviona prema privatnom ostrvu. Žrtve tvrde da ih je Epstajn seksualno zlostavljao i u avionu, za koji istražitelji navode da je korišćen i za prevoz žrtava trgovine ljudima.

Od Epstajnove smrti u zatvoru 2019. godine, dok je čekao novo suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije, Marcinko se uglavnom povukla iz javnosti.

1/19 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Profimedia / US Attorney Office, Butterworth / Splash / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Ona je istražiteljima rekla da je Epstajna upoznala 2003. godine na rođendanskoj zabavi Žan-Luk Brunela, francuskog modnog agenta koji je kasnije optuživan za trgovinu ljudima.

Tvrdi da je Brunel organizovao njenu vizu za dolazak u SAD i da joj je Epstajn ubrzo nakon upoznavanja ponudio da dođe u njegovu vilu u Palm Biču.

U iskazima je navela i da je Epstajn imao veliki uticaj na njen imigracioni status i da je verovala da bi mogao da prouzrokuje njenu deportaciju jednim telefonskim pozivom.

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Marcinko je istražiteljima takođe tvrdila da ju je Epstajn fizički zlostavljao, davio i jednom gurnuo niz stepenice. Njen slučaj otvorio je pitanje da li osoba koja je bila žrtva seksualne manipulacije i prinude može istovremeno da bude smatrana i saučesnikom.

Kuvin smatra da je ona u jednom trenutku postala dobrovoljni učesnik u Epstajnovoj mreži.