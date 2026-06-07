U izraelskim napadima od oktobra 2023. godine u Pojasu Gaze ubijen je 72.961 Palestinac, podaci su Ministarstva zdravlja u Gazi
Planeta
72.961 ŽIVOT JE UGAŠEN! Nova CRNA statistika izraelskih napada na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine! Hiljade tela je još uvek pod ruševinama!
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Navedeno je da je u poslednjih 48 sati u bolnice u Gazi dovezeno pet tela i 49 povređenih osoba. Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine, u izraelskim napadima je ubijena 951 osoba, a povređeno 2.984.
Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA
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U istom periodu, ispod ruševina su izvučena 782 tela. Ukupan broj ubijenih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 72.961, a 173.092 je povređeno.
Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, Jehad Alshrafi/AP
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Dodali su da se hiljade tela još uvek nalaze pod ruševinama u Pojasu Gaze.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)
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