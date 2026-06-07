Slušaj vest

Navedeno je da je u poslednjih 48 sati u bolnice u Gazi dovezeno pet tela i 49 povređenih osoba. Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine, u izraelskim napadima je ubijena 951 osoba, a povređeno 2.984.

Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

U istom periodu, ispod ruševina su izvučena 782 tela. Ukupan broj ubijenih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 72.961, a 173.092 je povređeno.

Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, Jehad Alshrafi/AP

Dodali su da se hiljade tela još uvek nalaze pod ruševinama u Pojasu Gaze.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆI FOTO) UBIJENA SEDMOMESEČNA BEBA, RODITELJI RANJENI! "Metak je pogodio mog unuka, prošao kroz njegovo lice i glavu, a zatim pogodio majku u obraz"
Izraelske snage ubile palestinsku bebu
PlanetaAMERIKANCI GAĐALI IRANSKE RADARSKE POLOŽAJE! Teheran lansirao dronove ka Ormuskom moreuzu! Primirje na staklenim nogama, nastavak RATA sve izvesniji (VIDEO)
Iran
PlanetaIZRAEL OTVARA AMBASADU U OVOJ DRŽAVI BLIZU SRBIJE: Prethodna vlada zabranila ulazak Netanjahuu, novi premijer poručio: "Dobrodošli"
izrael-epa01-epa.jpg
PlanetaBIVŠI PREMIJER IZRAELA: Netanjahu će pokušati da ukrade sledeće izbore
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu