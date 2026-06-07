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Navedeno je da je u poslednjih 48 sati u bolnice u Gazi dovezeno pet tela i 49 povređenih osoba. Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine, u izraelskim napadima je ubijena 951 osoba, a povređeno 2.984.

1/17 Vidi galeriju Razorena Gaza Foto: MOHAMMED SABER/EPA

U istom periodu, ispod ruševina su izvučena 782 tela. Ukupan broj ubijenih u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 72.961, a 173.092 je povređeno.

1/23 Vidi galeriju Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, Jehad Alshrafi/AP