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Nigerija, Niger i Alžir ubrzano rade na realizaciji Transsaharskog gasovoda, monumentalnog infrastrukturnog projekta dužine 4.128 kilometara.

Ovaj gasovod bi Evropi trebalo da isporuči do 30 milijardi kubnih metara prirodnog gasa godišnje, u trenutku kada Evropska unija aktivno traži alternativne izvore energije kako bi potpuno prekinula zavisnost od energenata iz Rusije.

Zvanični Alžir je već započeo izgradnju svoje sekcije u pustinjskom delu zemlje, koja će se protezati oko 1.210 kilometara od granice sa Nigerom do mesta Aulef na jugu Alžira, odakle će se povezati sa postojećim gasnim čvorištem Hasi R’Mel. Sa druge strane, početak radova na deonici kroz Niger, u dužini od 720 kilometara, očekuje se početkom 2027. godine.

Smanjenje zavisnosti Evrope od Rusije

Evropska unija ima jasan plan da do kraja 2027. godine potpuno obustavi uvoz ruskog gasa. Prema utvrđenoj dinamici, uvoz tečnog prirodnog gasa iz Rusije trebalo bi da prestane do 31. decembra 2026. godine, dok je prekid uvoza gasa preko ruskih gasovoda zakazan za 30. septembar 2027. godine.

Foto: Profimedia

U ovakvim okolnostima, interesovanje za transsaharsku rutu je naglo poraslo. Alžir već sada pokriva oko 12 odsto ukupnog uvoza gasa u Evropsku uniju i poseduje razvijenu infrastrukturu i terminale na Mediteranu preko kojih novi nigerijski gas može nesmetano da se transportuje ka evropskom tržištu.

Konkurencija na Atlantiku i bezbednosni izazovi

Iako projekat napreduje, Transsaharski gasovod se suočava sa direktnom konkurencijom u vidu alternativnog projekta – gasovoda Nigerija–Maroko. Za razliku od kraće saharske kopnene rute, ovaj konkurentski gasovod bi pratio atlantsku obalu i povezivao nekoliko zemalja Zapadne Afrike pre nego što stigne do Maroka i Evrope.