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Ruske vlasti tvrde da je Ukrajina pokrenula "neviđeni napad" na područje Sankt Peterburga i okolnu Lenjingradsku oblast, dok je grad domaćin poslednjeg dana godišnjeg ekonomskog foruma Rusije.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko rekao je da je više od 140 dronova oboreno iznad regiona, dok je guverner Sankt Peterburga Aleksandar Beglov pozvao stanovnike da prvi put od početka rata ostanu u kućama.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je da su ukrajinske snage pogodile ruska skladišta oružja i pomorsku bazu, nazvavši napad pravednim odgovorom na ruske napade.

Zelenski: Vreme je da se okonča rat

Napad se dogodio dan nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin na forumu rekao da nema smisla sastajati se sa Zelenskim, koji je pozvao na direktne pregovore o okončanju rata.

"Vreme je da se okonča ovaj rat", objavio je Zelenski na društvenim mrežama, optužujući Putina da želi da "nastavi da vodi rat".

Rekao je da su ukrajinski dronovi preleteli 1.000 kilometara do područja Sankt Peterburga i ciljali "neprijateljske pomorske arsenale i bazu Kronštat".

Dodao je da je pogođeno i skladište nafte u Krasnodarskom kraju na jugu Rusije, udaljeno oko 500 kilometara.

1/6 Vidi galeriju Napad Ukrajine na Rusiju. Dronovima su gađani luka Kronštat kod Sankt Peterburga, napadnuta je Moskva, luka Sevastopolj na Krimu, Soči... Foto: Printskrin

Putin je odbio sastanak

U četvrtak je Zelenski poslao otvoreno pismo Putinu pozivajući na direktne pregovore o okončanju rata, koji je počeo totalnom invazijom Rusije 2022. godine.

Napisao je da bi bilo "pogrešno samo čekati" da rat ponovo postane fokus SAD.

U petak je Putin odbio zahtev za sastanak i ponovio da mirovni pregovori treba da prethode svakom prekidu vatre. Takođe je rekao da će Rusija okončati rat tek kada postigne svoje ciljeve.

Rusija već dugo zahteva da se Ukrajina povuče iz Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti i odustane od ulaska u NATO.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na samitu u Viljnusu u Litvaniji Foto: TOMS KALNINS/EPA

Ukrajina napada rusku logistiku

U okupiranom delu Luganske oblasti, vlasti koje je postavila Moskva obustavile su autobuski saobraćaj na dva autoputa nakon serije ukrajinskih napada dronova na rusku logistiku.

Pozvali su stanovnike da ne koriste puteve "iz bezbednosnih razloga". Proruska administracija je takođe zabranila prigradski železnički saobraćaj i prevoz grupa dece unutar Luganske oblasti.

Putin je ranije tvrdio da Rusija ima potpunu kontrolu nad takozvanom Luganskom Narodnom Republikom.