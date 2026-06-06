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Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha objavio je danas da je predsednik Rusije Vladimir Putin "izgubio šansu da se izvuče iz svog neuspelog rata" time što je odbio poziv ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog za direktne mirovne pregovore.

Sibiha je u objavi na Iksu (X) napisao da "nema dobrih vesti za Ruse".

"Stvari će se samo pogoršati za Rusiju. Gubici na bojnom polju će nastaviti da rastu. Neuspesi će postajati sve ponižavajući", navodi se u objavi.

1/9 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Sibiha je naveo da "nema sigurnih mesta u Rusiji koja mogu biti izuzeta od dugoročnih sankcija Ukrajine", kao i da će njihov intenzitet "nastaviti da raste".

"Međunarodni pritisak neće popustiti. Samo će se pojačati", dodao je on.

Sibiha je ocenio da će "Rusija ipak morati da prihvati diplomatsko rešenje, ali uslovi će biti daleko gori".

"Putinovo odbijanje mira trebalo bi da dovede do značajnog povećanja međunarodnog pritiska na Rusiju i podrške Ukrajini", zaključuje se u objavi.