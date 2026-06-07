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Libanska vojska je saopštila da je devet ljudi, uključujući dva oficira i vojnika, poginulo u izraelskim napadima, svega nekoliko dana pošto su Izrael i Liban postigli novi sporazum o prekidu vatre.

Po saopštenju vojske, brigadni general, kapetan i jedan vojnik su poginuli u napadu Izraela na putu kod grada Nabateja. U drugom napadu, na selo Saksakija, takođe na jugu Libana, poginulo je šest ljudi, a četvoro je ranjeno, objavili su mediji.

- Kontinuirana, namerna i ponovljena izraelska agresija protiv Libana, njegovog naroda i njegove vojske samo jača našu veru i odlučnost - navodi se u saopštenju vojske.

Vojska tvrdi da je cilj Izraela da napadima "osujeti sve napore da se postigne rešenje koje bi obnovilo stabilnost, uspostavilo sveobuhvatni prekid vatre i dovelo do izraelskog povlačenja sa okupiranih libanskih teritorija".

Izrael i libanska vlada su poslednji put sklopile primirje uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država. Bejrut tvrdi da je libanski militantni proiranski pokret Hezbolah, koji je odbio sporazum o prekidu vatre, ponovo uvukao Liban u rat.

Napadi su usledili dan nakon što su predsednik i premijer Libana kritikovali Iranzbog protivljenja najnovijem sporazumu o prekidu vatre sa Izraelom, rekavši da Teheran ne bi trebalo da koristi Liban kao "monetu za pregovaranje" sa Vašingtonom.

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči objavio je da bi nakon komentara libanskog predsednika Džozefa Auna "čovek pomislio da je Iran okupirao petinu Libana, raselio četvrtinu Libanaca i da svakodnevno bombarduje njegovu zemlju".

- Da je Liban bio pregovarački adut za Iran, davno bismo imali dogovor. Spasite Liban od svog pravog neprijatelja, gospodine predsedniče - poručio mu je Aragči.