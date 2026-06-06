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Karabinjeri su na području Torina i Boskonera razbili veliku narko-mrežu i zaplenili više od 16 kilograma narkotika, čija bi ulična vrednost na ilegalnom tržištu dostigla oko 3,5 miliona evra.

Pored ogromne količine droge, policija je iz zemlje iskopala i pravi arsenal skrivenog oružja, kao i 10.000 evra u gotovini za koje osumnjičeni nije umeo da objasni poreklo.

Operacija je započela pretresom stana albanskog državljanina u Torinu, gde je i pronađen pomenuti novac. Istraga je zatim snage reda odvela u šumovito područje u Boskoneru koje je ovaj muškarac koristio, a gde je ispod metalnog lima pronađeno oko 1,6 kilograma kokaina, 530 grama hašiša i precizna oprema za pakovanje pojedinačnih doza.

Akcija je ubrzo proširena na kuću drugog osumnjičenog, 33-godišnjeg državljanina Italije, takođe u opštini Boskonero. Uz pomoć policijskih pasa obučenih za pronalaženje droge i eksploziva, na njegovom imanju su iskopani plastični kontejneri u kojima se nalazilo skoro 7 kilograma kokaina i više od 6,6 kilograma hašiša u hermetički zatvorenim kesama.

Pored droge, italijanski policajci su na istom zemljištu otkopali i sakriveno vatreno oružje za koje se veruje da potiče iz krađe. Među zaplenjenim komadima našle su se poluautomatska puška, dvocevka sa skraćenim cevima, dve ručno izrađene cevi, kao i velika količina municije različitog kalibra.

Nakon uspešno sprovedene akcije oba muškarca su uhapšena i prebačena u zatvor u Ivrei. Albanski državljanin tereti se za posedovanje velike količine narkotika sa namerom njihove dalje prodaje, dok se italijanskom državljaninu na teret stavljaju i nelegalno posedovanje vatrenog oružja, posedovanje ilegalnog oružja i prikrivanje ukradene robe.

(Kurir.rs/Torino Today/P.V.)

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