"PEPEO DOSTIŽE VISINU DO 8 KILOMETARA" Pojačana erupcija najvišeg aktivnog vulkana u Evroaziji, izdato HITNO UPOZORENJE za stanovništvo i turiste! (VIDEO)
Naučnici na Kamčatki upozorili su na pojačanu aktivnost vulkana Ključevska Sopka, a spasioci su pozvali turiste i stanovnike poluostrva da se drže podalje od tog područja.
Regionalna filijala ruskog Ministarstva za vanredne situacije saopštila je da se, prema podacima kamčatskog ogranka Ruskog stručnog saveta za prognoziranje zemljotresa i procenu seizmičke i vulkanske opasnosti, erupcija na vrhu vulkana intenzivira, preneo je TASS.
- Moguće su emisije pepela koje dostižu visinu do osam kilometara iznad nivoa mora - navedeno je u saopštenju.
Ključevska Sopka je najviši aktivni vulkan u Evroaziji i uzdiže se na više od 4.750 metara nadmorske visine.
Spasioci su zbog pojačane vulkanske aktivnosti upozorili turiste i lokalno stanovništvo da izbegavaju područje vulkana.
(Kurir.rs/Novosti)