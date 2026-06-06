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Naučnici na Kamčatki upozorili su na pojačanu aktivnost vulkana Ključevska Sopka, a spasioci su pozvali turiste i stanovnike poluostrva da se drže podalje od tog područja.

Regionalna filijala ruskog Ministarstva za vanredne situacije saopštila je da se, prema podacima kamčatskog ogranka Ruskog stručnog saveta za prognoziranje zemljotresa i procenu seizmičke i vulkanske opasnosti, erupcija na vrhu vulkana intenzivira, preneo je TASS.

- Moguće su emisije pepela koje dostižu visinu do osam kilometara iznad nivoa mora - navedeno je u saopštenju.

Ključevska Sopka je najviši aktivni vulkan u Evroaziji i uzdiže se na više od 4.750 metara nadmorske visine.

Spasioci su zbog pojačane vulkanske aktivnosti upozorili turiste i lokalno stanovništvo da izbegavaju područje vulkana.