PENTAGON PODIGAO UZBUNU! Amerikanci zabrinuti zbog navodnog izraelskog špijuniranja SAD!? Ambasador demantovao
Odbrambena obaveštajna agencija Pentagona izdala je novu procenu prema kojoj je pretnja od izraelskog špijuniranja podignuta na kritičan nivo.
Razlog za ovaj potez je opravdana zabrinutost u Vašingtonu da Tel Aviv ulaže posebne napore kako bi pratio najviše američke zvaničnike i došao do internih informacija o odlukama Trampove administracije u vezi sa konfliktima na Bliskom istoku.
Dokument obaveštajne agencije na sedam stranica navodi da je sposobnost Izraela za sprovođenje ljudske špijunaže i tehničkog prikupljanja podataka na kritičnoj tački.
Sa druge strane, portparol izraelske ambasade u Vašingtonu oštro je demantovao ove navode, nazvavši ih potpuno lažnim i politički motivisanim, uz tvrdnju da Izrael ne špijunira svoje saveznike već isključivo neprijatelje.
Sukob Trampa i Netanjahua oko Irana
Do pooštravanja kontraobaveštajnih mera dolazi usled ozbiljnih neslaganja između američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua oko daljeg vođenja rata.
Nakon što je početkom aprila stupio na snagu prekid vatre, Tramp je započeo diplomatske napore za postizanje sporazuma sa Iranom kako bi se okončao rat koji su SAD i Izrael pokrenuli 28. februara. Izrael je javno izrazio veliki skepticizam prema ovom dogovoru, a Netanjahu se otvoreno zalaže za nastavak vazdušnih udara na Iran i protivi se Trampovom zahtevu da smanji napade na Hezbolah u Libanu.
Ekstremne mere opreza za američke zvaničnike
Stručnjaci i zvaničnici podsećaju da Izrael već godinama ima reputaciju države koja sprovodi izuzetno agresivno špijuniranje, čak i prema svom najbližem savezniku.
Zbog toga američki zvaničnici tokom poseta Izraelu preduzimaju drastične mere opreza, poput korišćenja privremenih mobilnih telefona i računara, kao i maksimalnog opreza prilikom razgovora u hotelskim sobama. Najpraktičniji ishod ove nove odluke Pentagona biće još veći oprez američkih zvaničnika tokom budućih susreta sa izraelskim kolegama.
Ipak, izvori napominju da ova napeta situacija za sada ne utiče na svakodnevno deljenje obaveštajnih podataka visokog nivoa koje ove dve zemlje sprovode u kontekstu rata u Iranu.
(Kurir.rs/NBC/P.V.)