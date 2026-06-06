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Odbrambena obaveštajna agencija Pentagona izdala je novu procenu prema kojoj je pretnja od izraelskog špijuniranja podignuta na kritičan nivo.

Razlog za ovaj potez je opravdana zabrinutost u Vašingtonu da Tel Aviv ulaže posebne napore kako bi pratio najviše američke zvaničnike i došao do internih informacija o odlukama Trampove administracije u vezi sa konfliktima na Bliskom istoku.

1/3 Vidi galeriju Pit Hegset drži konferenciju za medije u Pentagonu Foto: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Dokument obaveštajne agencije na sedam stranica navodi da je sposobnost Izraela za sprovođenje ljudske špijunaže i tehničkog prikupljanja podataka na kritičnoj tački.

Sa druge strane, portparol izraelske ambasade u Vašingtonu oštro je demantovao ove navode, nazvavši ih potpuno lažnim i politički motivisanim, uz tvrdnju da Izrael ne špijunira svoje saveznike već isključivo neprijatelje.

Sukob Trampa i Netanjahua oko Irana

Do pooštravanja kontraobaveštajnih mera dolazi usled ozbiljnih neslaganja između američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua oko daljeg vođenja rata.

1/5 Vidi galeriju Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Nakon što je početkom aprila stupio na snagu prekid vatre, Tramp je započeo diplomatske napore za postizanje sporazuma sa Iranom kako bi se okončao rat koji su SAD i Izrael pokrenuli 28. februara. Izrael je javno izrazio veliki skepticizam prema ovom dogovoru, a Netanjahu se otvoreno zalaže za nastavak vazdušnih udara na Iran i protivi se Trampovom zahtevu da smanji napade na Hezbolah u Libanu.

Ekstremne mere opreza za američke zvaničnike

Stručnjaci i zvaničnici podsećaju da Izrael već godinama ima reputaciju države koja sprovodi izuzetno agresivno špijuniranje, čak i prema svom najbližem savezniku.

Zbog toga američki zvaničnici tokom poseta Izraelu preduzimaju drastične mere opreza, poput korišćenja privremenih mobilnih telefona i računara, kao i maksimalnog opreza prilikom razgovora u hotelskim sobama. Najpraktičniji ishod ove nove odluke Pentagona biće još veći oprez američkih zvaničnika tokom budućih susreta sa izraelskim kolegama.