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Irska je u petak objavila da je zabranila ulazak u zemlju izraelskom ministru nacionalne bezbednosti Itamaru Ben Gviru i ministru finansija Becalelu Smotriču, osudivši njihovo ponašanje prema aktivistima flotile Gaze.

Ministar pravde Džim O’Kalagan "naložio je imigracionim službenicima da odbiju ulazak Itamaru Ben Gviru, ministru nacionalne bezbednosti Izraela i Becalelu Smotriču, ministru finansija Izraela, ukoliko pokušaju da uđu u državu", navodi se u saopštenju ministarstva pravde poslatom agenciji AFP.

Nakon što je krajnje desničarski ministar Ben Gvir prošlog meseca maltretirao aktiviste koje je Izrael zarobio na flotili koja je išla ka Gazi, irski premijer Majkl Martin rekao je da će Irska preduzeti mere kako bi sprečila ulazak izraelskih zvaničnika za koje se smatra da podsticaju sukob u Gazi.

Ponašanje dvojice ministara "ne samo u kontekstu flotile, već i njihove dosledne izjave... u suštini predstavljaju želju da se vidi eliminacija Palestinaca iz Palestine", rekao je Martin novinarima tokom samita u Crnoj Gori u petak.

"Po mom mišljenju, njihovo ponašanje opravdava sankcije i na nivou EU", rekao je on.

Izraelske snage su prošlog meseca uhapsile 430 ljudi na 50 brodova u međunarodnim vodama kako bi zaustavile flotilu aktivista koji su pokušavali da probiju blokadu Gaze kojom vlada Hamas.

Sporni snimak

Sledećeg dana, Ben Gvir je objavio snimak na kojem se vidi kako se ruga aktivistima dok kleče na podu, vezanih ruku, što je odmah izazvalo međunarodno negodovanje.

Organizatori su tvrdili da je nekoliko deportovanih aktivista flotile hospitalizovano sa povredama iz izraelskog pritvora i da je prijavljeno najmanje 15 seksualnih napada, uključujući silovanje.

Izraelska zatvorska služba je negirala navode, rekavši da su svi pritvoreni aktivisti držani "u skladu sa zakonom, uz puno poštovanje njihovih osnovnih prava" i da su dobili neophodnu i profesionalnu medicinsku negu.

Smotrič, koji poseduje ministarska ovlašćenja nad Zapadnom obalom iz Ministarstva odbrane, radio je na proširenju naselja i zalagao se za aneksiju delova teritorije.

"Ako ovaj antisemita poziva na sankcije protiv mene, verovatno sam uradio nešto ispravno", objavio je Ben Gvir na X-u kao odgovor na saopštenje Irske.

1/9 Vidi galeriju Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir sa privedenim aktivistima Globalne sumud flotile za Pojas Gaze Foto: Printscreen X

Prošlog meseca, Francuska je takođe zabranila ulazak Benu Gviru zbog njegovog ponašanja. Velika Britanija je zabranila ulazak njima dvojici u junu 2025. godine, a druge zemlje su sledile taj primer, uključujući Španiju i Sloveniju.

Irska je bila među najglasnijim kritičarima izraelske kampanje u Gazi nakon smrtonosnog masakra nad Izraelom koji je predvodio Hamas u oktobru 2023. godine i priznala je palestinsku državnost 2024. godine.