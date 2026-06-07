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Nekoliko analitičara FBI povezanih s formulisanjem internog obaveštajnog memoranduma iz 2023. godine koji upozorava na potencijalnu opasnost od katoličkih "nasilnih ekstremista" u SAD, otpušteno je u petak po rečima njihovog advokata.

U najnovijem talasu otkaza pod vođstvom direktora Kaša Patela su četiri obaveštajna analitičara i jedan nadzorni analitičar. FBI je odbio da komentariše.

Politički skandal i optužbe za progon konzervativaca

Memorandum, kao "obaveštajni proizvod" iz januara 2023. godine, koji su sastavili analitičari u terenskoj kancelariji FBI-ja u Ričmondu, u Virdžiniji, dospeo je ubrzo u javnost i postao politička tema, a republikanci u Kongresu SAD su ga više puta navodili kao dokaz svoje šire tvrdnje da je FBI tokom administracije prethodnog predsednika Džozefa Bajdena ciljao na konzervativce.

Tadašnji direktor Kris Rej je više puta negirao tu optužbu, a FBI je tada saopštio da je dokument brzo povučen i da je pokrenuta interna revizija.

1/13 Vidi galeriju Keš Patel, direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Foto: ALLISON ROBBERT / POOL/BLOOMBERG POOL, Angelina Katsanis/FR172095 AP

Otpuštanja su deo šire kadrovske čistke pod Patelom, Trampovim lojalistom koji je prošle godine otpustio desetine sužbenika koji su ili doprineli istragama protiv predsednika ili za koje se smatralo da nisu u skladu sa agendom administracije.

FBI je u februaru otpustio grupu kontraobaveštajnih agenata koji su učestvovali u istrazi protiv predsednika Donalda Trampa zbog njegovog čuvanja poverljivih dokumenata na njegovom imanju Mar-a-Lago u Palm Biču, na Floridi.

Istraga pokazala kršenje profesionalnih standarda

Memorandum iz Ričmonda, nastao iz istrage o domaćem terorizmu, imao je za cilj da ispita potencijalnu vezu između onoga što je nazvano ideologijom "radikalnog tradicionalističkog katolika" i rasno i etnički motivisanih ekstremista.

Upozoravao je na potencijal za nasilje, a takođe je istakao ono što su autori opisali kao "nove puteve za prevaru". Rukovodstvo FBI-ja brzo je osudilo te nalaze kada je taj dokument postao javan.

Interna revizija FBI-ja, opisana u pismu Kongresu iz 2023. godine i zasnovana na saslušavanju 26 ljudi, "otkrila je da se svi pojedinci uključeni u kreiranje, pregled i odobravanje proizvoda nisu pridržavali analitičkih standarda", da su samovoljno definisali jedan oblik religije i "povezali ga sa ideologijom rasno ili etnički motivisanog nasilnog ekstremizma bez dovoljnih dokaza".

Nepoštovanje standarda, uključujući i pravilnu terminologiju domaćeg terorizma, "stvorilo je utisak da FBI sprovodi istražne aktivnosti na osnovu verske pripadnosti", navodi se u tom pismu.

Međutim, generalni inspektora Ministarstva pravde je 2024. godine povodom tog izveštaja FBI-ja ocenio da, iako je bilo odstupanja od pravilnog analitičkog načina rada, "nisu nađeni dokazi zle namere ili nepravilne svrhe" tog dokumenta.