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PVO Bahreina je presrela i uništila tri rakete i veći broj dronova koje je Iran lansirao, saopštila je vojska te zemlje.

Vojska je u saopštenju navela da Iran nastavlja svoj "sistematski neprijateljski pristup" kroz "nezakonite" napade i sva sredstva i jedinice Bahreina su u stanju najviše pripravnosti i u stanju odbrambene uzbune.

Vojska je pozvala stanovništvo da se ne približava i ne dodiruje sumnjive predmete koji su, kako je navedeno, "posledica brutalne iranske agresije", te da ih odmah prijavi vlastima.

Vojska je takođe saopštila da namerna upotreba raketa i dronova za gađanje civila i privatne imovine predstavlja očigledno kršenje međunarodnog humanitarnog prava, prenosi Al Džazira.

(Kurir.rs/Beta)

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