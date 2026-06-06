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Na društvenim mrežama pojavio se šokantan snimak sa Ibice na kojem se vidi kako policija savladava nagog turistu naočigled prestravljenih posetilaca plaže.

Pre incidenta, muškarac je potpuno go vežbao na plaži u poznatom letovalištu San Antonio, zbog čega su ga uznemireni prolaznici prijavili policiji.

Dramatični snimak prikazuje trenutak kada je turista, umesto da se smiri, počeo da vređa policajce na engleskom jeziku i da ih, potpuno nag, izaziva na tuču.

Policajci su bili prinuđeni da upotrebe pendreke, dok je rastrojeni muškarac pokušavao da pobegne puzeći po pesku. Nakon žestoke borbe, policija je uspela da mu stavi lisice i odvede ga u patrolno vozilo.

Reakcije svedoka bile su podeljene. Dok je jedna britanska turistkinja šokirano uzvikivala "O, moj Bože", svedoci španske nacionalnosti su podržavali akciju policije, vičući: "Udri ga, udari ga jače!"

Nešto ranije, isti muškarac je snimljen kako radi sklekove na uličnoj klupi, nakon čega je počeo da baca svoju odeću u vazduh pred prolaznicima.

Izvori iz gradske skupštine navode da su primili brojne pozive građana koji su tvrdili da je muškarac vidno pijan i agresivan, najverovatnije pod uticajem narkotika.

Uhapšeni muškarac je prevezen u bolnicu u glavnom gradu ostrva. Policija još uvek nije zvanično potvrdila njegovo državljanstvo, kao ni optužbe sa kojima će se suočiti.