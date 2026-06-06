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Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) saopštio je danas je balističkim projektilima pogodio dve američke vazdušne baze u Kuvajtu i ključne preostale objekte Pete flote Ratne mornarice SAD u Bahreinu, nakon američkih napada na iranske položaje.

U saopštenju objavljenom rano u subotu, IRGC navodi da su njihove vazdušno-kosmičke snage lansirale balističke rakete na vazdušnu bazu Ali Al Salem u Kuvajtu, kao i na važne preostale objekte Pete flote SAD u Bahreinu. Prema njihovim rečima, ovi udari su izvedeni odmah kao odgovor na agresiju američke vojske.

Sukob oko tankera i napadi dronovima

Prema zvaničnom saopštenju, eskalacija je započela u 1:30 posle ponoći kada su četiri „naftna tankera u prekršaju“, delujući pod "provokacijom i vođstvom" američke vojske, pokušala ilegalno da napuste Ormuski moreuz bez koordinacije i uprkos ponovljenim upozorenjima Mornarice IRGC-a.

Jedan od tankera je pogođen i zaustavljen nakon izdatih upozorenja, dok su se ostali brodovi okrenuli nazad.

IRGC dalje navodi da su u 2:30 posle ponoći američke bespilotne letelice sa dva drona pogodile telekomunikacioni toranj u Kešmu i još jedan toranj u Siriku.

Iranska strana je upozorila Sjedinjene Američke Države da ne ponavljaju ovakve postupke, naglašavajući da se Iran neće zadovoljiti ograničenim odgovorom ukoliko se akcije nastave.

Takođe su upozorili da će Vašington snositi odgovornost za posledice u slučaju potpunog zatvaranja Ormuskog tesnaca za izvoz američke nafte i gasa.

Korišćen Emad

Iran je izveo napade na Kuvajt i Bahrein koristeći balističke rakete, uključujući i sistem Emad.