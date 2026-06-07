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Spremite se za najduže potpuno pomračenje Sunca u 21. veku, koje će se dogoditi 2. avgusta 2027. godine. Ovaj retki astronomski događaj pružiće nezaboravan prizor na nebu iznad Evrope, Afrike i Bliskog istoka, sa totalitetom koji će na svom vrhuncu trajati neverovatnih 6 minuta i 23 sekunde.

Svako ko je bio svedok potpunog pomračenja Sunca, poput onog koje je prešlo preko Severne Amerike u aprilu 2024. godine, opisuje ga kao iskustvo koje menja život. Kratak trenutak kada dan prelazi u sumrak, tišina koja preuzima prirodu i blistava korona Sunca koja se pojavljuje oko crnog diska Meseca je prizor koji će se urezati u sećanje.

Ali dok se utisci o tom događaju još uvek slivaju, astronomi i ljubitelji svemira već okreću pogled ka 2. avgustu 2027. godine. Tog dana će se odigrati nebeski spektakl koji je s pravom nazvan "pomračenje veka", događaj koji će po svom trajanju i dramatizaciji nadmašiti gotovo sve što smo ikada videli.

Prema podacima Nacionalne solarne opservatorije SAD, "Ovaj kosmički ples" biće najduže potpuno pomračenje na lako dostupnom kopnu ovog veka, pružajući generaciji priliku da bude svedok jedinstvenog nebeskog fenomena.

1/4 Vidi galeriju OVAKO JE IZGLEDALO POMRAČENJE SUNCA U BEOGRADU, MESEC JE ZAKLONIO ZVEZDU! Videlo se za sekund, pogledajte fotografije! Foto: čitalac Kurira/Mihailo Pešikan

Zašto je ovo pomračenje drugačije od ostalih?

Ono što pomračenje 2027. godine čini tako izvanrednim jeste njegovo trajanje. Na svom vrhuncu, blizu egipatskog grada Luksora, potpuni mrak će trajati čak šest minuta i 23 sekunde. Takvo izvanredno trajanje je rezultat savršenog poravnanja nebeske mehanike.

U tom trenutku, Mesec će biti blizu svog perigeja, odnosno najbliže Zemlji, zbog čega će njegov prividni prečnik na nebu biti veći. Istovremeno, Zemlja će biti blizu svog afela, svoje najdalje tačke od Sunca, pa će Sunce izgledati malo manje.

Ova kombinacija omogućava Mesecu da potpuno blokira Sunčev disk tokom dužeg vremenskog perioda.

To je najduže potpuno pomračenje od 1991. godine, a sledeća prilika za posmatranje pomračenja sličnog trajanja neće se ukazati do 3. juna 2114. godine, što ovaj događaj čini zaista jedinstvenim.

Put totalnog pomračenja, širok oko 258 kilometara, protezaće se od Atlantskog okeana, preko Gibraltarskog moreuza, pa sve do Indijskog okeana, prolazeći kroz južnu Španiju, severni Maroko, Alžir, Tunis, Libiju, Egipat, Saudijsku Arabiju, Jemen i Somaliju.

Gradovi poput Kadiza i Malage u Španiji, Tanžera u Maroku i Sfaksa u Tunisu naći će se u Mesečevoj senci.

Međutim, epicentar događaja će nesumnjivo biti Egipat, posebno područje oko drevnog grada Luksora, doma Doline kraljeva i veličanstvenih hramova. Upravo tamo će se dogoditi maksimalno trajanje pomračenja, pružajući posetiocima jedinstvenu priliku da svedoče potpunom mraku usred dana, okruženi istorijskim spomenicima koji datiraju hiljadama godina unazad.

Delimično pomračenje biće vidljivo sa ogromnog područja, uključujući skoro celu Evropu, Afriku i Bliski istok.

Šta očekivati tokom potpunog pomračenja Sunca

"Nije lako objasniti, posebno u digitalnom svetu, zašto je zaista vredno izaći i doživeti ovaj događaj uživo. Fotografije su lepe, ali ne mogu da dočaraju celokupno fizičko iskustvo", kaže dr Keli Korek, naučnica u NASA.

Korek radi u timu koji proučava pojave koje su moguće samo kada Mesec zakloni Sunce - poput istraživanja solarne korone, spoljnog sloja Sunčeve atmosfere. NASA koristi veoma osetljive instrumente, ali tokom totaliteta fine strukture korone mogu se videti i golim okom.

Ako je nebo vedro, moći će da se vide i sjajne zvezde, pa čak i neke planete. Pomračenje se ne doživljava samo očima - temperatura takođe značajno opada, i može pasti i do deset stepeni kada Mesec potpuno prekrije Sunce.

"Naš mozak brzo prepoznaje da je to nešto neobično. Može izazvati nemir ili anksioznost jer se smrači na način koji ne prepoznajemo", objašnjava Korek.