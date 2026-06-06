NEIZVESNA SUDBINA STRANIH RADNIKA: Mađarska uredba prećutala produženje boravišnih dozvola
Novi mađarski premijer Peter Mađar ograničio je priliv radnika migranata iz zemalja koje nisu članice Evropske unije vladinom uredbom koja je objavljena u subotu.
Ovim potezom Mađar je ispunio ključno obećanje koje je dao biračima tokom predizborne kampanje.
Prema zvaničnim podacima, u Mađarskoj trenutno radi oko 90.000 ljudi iz zemalja izvan Evropske unije, što čini oko dva odsto ukupne radne snage.
Najveći broj ovih radnika zaposlen je u industriji za proizvodnju baterija, automobilskoj industriji, građevinarstvu, na sezonskim poslovima u poljoprivredi, kao i u dostavnim službama.
Najveći broj stranih radnika u ove sektore dolazi sa Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije.
Zaštita domaćih plata nasuprot manjku radne snage
Mađar je ovu drastičnu meru opravdao argumentom da je neophodno zaposliti više mađarskih državljana, ali i sprečiti situaciju u kojoj kompanije angažovanjem jeftinije strane radne snage namerno obaraju plate na domaćem tržištu.
Sa druge strane, udruženja poslodavaca i industrijske asocijacije upozoravaju da je u brojnim sektorima u Mađarskoj već duže vreme prisutan ozbiljan i evidentan manjak radne snage.
Novom vladinom uredbom precizirano je da sve postojeće boravišne dozvole za strane radnike ostaju važeće do datuma njihovog isteka, ali u dokumentu nije navedeno da li će i pod kojim uslovima te dozvole moći da se produže.
(Kurir.rs/Index)