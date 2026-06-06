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Operateri bespilotnih letelica iz ukrajinskog 3. puka za specijalne operacije preuzeli su vazdušnu kontrolu nad delom kopnenog puta snabdevanja koji vodi ka Krimu, saopštila je ukrajinska vojska.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, ukrajinski dronovi sada mogu da gađaju rusku opremu i logistiku duž rute Melitopolj—Čonhar na jugu Ukrajine, što je značajno zakomplikovalo snabdevanje ruske vojske i transport goriva ka poluostrvu.

Krim se već nedeljama suočava sa nestašicom goriva, što je direktna posledica kombinacije ukrajinskih udara na logističke rute i naftnu infrastrukturu.

Napadi na "kopneni most" i uništavanje infrastrukture

Ukrajinske snage navode da su značajno proširile svoje kapacitete za udare srednjeg dometa, redovno pogađajući ruske vojne ciljeve na udaljenosti od 20 do 300 kilometara iza linije fronta.

Ovi napadi su uglavnom koncentrisani na okupirane regione severoistočno od Krima, koji formiraju takozvani "kopneni most“ sa oblastima pod ruskom kontrolom.

Pored drumskih pravaca, ukrajinske snage su još u aprilu nanele ozbiljna oštećenja i na železničkoj infrastrukturi koja vodi ka Krimu.

"Ovo je tek početak. Biće ih još", poručila je ukrajinska vojska uz objavljeni video snimak koji navodno prikazuje udare dronova, mada Kijev Indipendent nije mogao nezavisno da potvrdi verodostojnost ovih izveštaja.

Intenzivirani udari duboko iza linija fronta

Analiza snimaka koje je objavio Azovski korpus pokazuje više od 50 udara na ruske ciljeve na ključnim saobraćajnicama u okupiranom delu Ukrajine.