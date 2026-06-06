Slušaj vest

U naselju Pijade, u okrugu Etimesgut u Ankari, u jednoj stambenoj zgradi juče se dogodio incident kada je muškarac, nakon navodne svađe sa suprugom, uzeo za taoca svoju trogodišnju ćerku uz pretnju nožem.

Stanari zgrade primetili su da muškarac koji je identifikovan kao M.D. stoji na prozoru sa nožem u ruci i da drži devojčicu za odeću i spušta je kroz prozor, nakon čega su o tome obavestili Centar za hitne pozive 112.

Upozorenje, snimci uznemirujućeg sadržaja

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci ovog stravičnog incidenta, koji sadrže uznemirujuće sadržaje i nisu preporučljivi za osetljive osobe niti za sve gledaoce.

Intervenisala specijalna policija

Po prijavi, na lice mesta upućen je veliki broj policijskih, zdravstvenih i vatrogasnih ekipa. Policija je obezbedila područje i dugo pokušavala da nagovori osumnjičenog da oslobodi dete.

Pošto pregovori nisu dali rezultat, intervenisale su jedinice specijalne policije. Kako prenose turski mediji, oni su pucali u M.D. i neutralisali ga.

Nakon što je savladan, osumnjičeni je prevezen u bolnicu radi lečenja, dok je trogodišnja devojčica spasena i iz predostrožnosti zadržana na lekarskom pregledu i posmatranju.

Povodom ovog događaja pokrenuta je istraga i uviđaj.

Oglasila se Policijska uprava Ankare