Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Teheran je upozorio zemlje regiona da ne dozvole korišćenje svoje teritorije za moguće američke vojne akcije protiv Irana, posle novih udara Sjedinjenih Američkih Država na iranske radarske položaje.

Teheran je još jednom upozorio susedne države da ne stavljaju svoje teritorije na raspolaganje za potencijalne američke vojne operacije protiv Irana.

"Zemlje u regionu trebalo bi da poštuju principe dobrosusedskih odnosa i da ne koriste svoje teritorije za agresivne akcije protiv Irana", saopštilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova.

Upozorenje je usledilo nakon što su Sjedinjene Američke Države u ranim jutarnjim satima izvele napade na radarske instalacije u oblasti Sirik i na ostrvu Kešm na jugu Irana.

1/4 Vidi galeriju Reprezentacija Irana ispraćena na Svetsko prvenstvo u SAD Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

"Taj napad predstavlja jasno kršenje primirja iz aprila 2026. godine i vojnu agresiju na teritorijalni integritet Irana", navelo je ministarstvo.

Iran je pozvao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da reaguje na, kako je naveo, "očigledno kršenje primirja" i "nezakonite akcije SAD", za koje tvrdi da ugrožavaju regionalni i međunarodni mir.

Izrael i Sjedinjene Američke Države napali su Iran pre tri meseca, dok je primirje formalno na snazi od 8. aprila. Uprkos tome, međusobni napadi se nastavljaju.

Američka vojska saopštila je da je u petak presrela nekoliko iranskih projektila ispaljenih prema Kuvajtu i Bahreinu, američkim saveznicima u Persijskom zalivu.

Prema ranijim izveštajima, američke snage presrele su i četiri iranska drona u području Ormuskog moreuza, nakon čega su gađale radarske položaje na ostrvu Kešm i u gradu Goruk.