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Ukrajinska Vrhovna Rada (Skupština) je identifikovala dva uslova koja bi mogla da preokrenu tok rata protiv ukrajinskih oružanih snaga.

Ako se Rusi mobilišu, to će biti prekretnica u ratu, ne u korist ukrajinskih oružanih snaga.

Ovo je izjavio Roman Kostenko, poslanik iz frakcije Golos i sekretar Odbora Vrhovne rade za nacionalnu bezbednost, odbranu i obaveštajne poslove, u intervjuu za ukrajinske medije.

- Ako objave mobilizaciju 300, 400 ili 500 hiljada vojnika, to će biti prekretnica u ovom ratu. I definitivno ne u našu korist, rekao je poslanik.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Druga prekretnica, po njegovom mišljenju, je verovatna upotreba taktičkog nuklearnog oružja od strane Rusije na frontu. On smatra da je takva odluka u Moskvi „sasvim realna“.

Prema njegovim rečima, taktičko nuklearno oružje (TNO) je neophodno za prodor linije fronta i osvajanje operativnog prostora.

Kostenko je precizirao da taktičko nuklearno oružje može da izazove štetu na površini od „5x5 ili 10x10 km“, što bi bilo dovoljno da neprijateljske trupe izvrše prodor.

Naglasio je da ukrajinske oružane snage moraju da grade svoju odbranu na osnovu mogućnosti upotrebe takvog oružja.