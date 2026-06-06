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Najnovija intervencija američkog ministra rata Pita Hegsetarezultirala je listom kandidata za admiralske činove koju čine isključivo muškarci i gotovo isključivo belci.

Američki ministar odbrane Pit Hegset prošlog meseca uklonio je devet oficira mornarice, među kojima su bile žene i crni pripadnici službe, sa liste za unapređenje.

Kao rezultat toga, među 22 kandidata koji napreduju za čin admirala sa jednom zvezdicom ostali su isključivo muškarci, uglavnom belci, prenosi The Guardian.

Prema pisanju lista The New York Times, Hegsetova neuobičajena intervencija prekršila je pravila unapređenja koja su osmišljena da budu zasnovana na zaslugama i politički neutralna, a istovremeno je nastavila napore administracije Donalda Trampa da eliminiše programe raznolikosti, jednakosti i inkluzije (DEI) u vojsci.

Izvor iz mornarice rekao je da su zvaničnici službe bili "veoma sigurni" u kvalitet svih kandidata na listi, uključujući i one koje je Hegset uklonio. Dodao je da Hegset nije mornarici objasnio zašto je uklonio te oficire.

Foto: Alex Brandon/AP

Jedan vladin izvor upoznat sa slučajem izjavio je da Hegset ima "svoje omiljene vojne specijalnosti (MOS), a zatim gleda pol i rasu. Prošao je kroz listu i obrisao nekoliko imena. Poruka je bila veoma jasna".

Pentagon je osporio tvrdnje da je Hegset blokirao unapređenja na osnovu rase ili pola.

"Kao što smo i ranije rekli, vojna unapređenja dobijaju oni koji su ih zaslužili. Ministarstvo nikada neće uzimati u obzir boju kože pripadnika službe niti njihov pol kao faktor pri unapređenjima", izjavio je Šon Parnel, glavni portparol Pentagona.

"Pod predsednikom Trampom i ministrom Hegsetom, meritokratija je vrhovni princip u Ministarstvu rata".

Ovaj potez ima direktne paralele sa Hegsetovom navodnom intervencijom na sličnoj listi unapređenja u kopnenoj vojsci u martu, kada je, prema izveštajima, naložio sekretaru vojske Denu Driskolu da ukloni dve žene i dva crna oficira sa liste kandidata za čin generala sa jednom zvezdicom.

Hegset je i ranije javno kritikovao programe raznolikosti i ono što naziva "vouk" (woke) ideologijom u oružanim snagama.