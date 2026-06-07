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Dva izraelska vojnika poginula su u poslednja dva dana u odvojenim incidentima na jugu Libana, saopštile su danas Izraelske odbrambene snage (IDF).

Kapetan Šahar Gamla (23) teško je povređen dronom Hezbolaha kasno u četvrtak, i on je jutros preminuo od povreda, prenosi Tajms of Izrael.

U odvojenom incidentu, narednik Ohad Jari (21) ubijen je juče, kako se sumnja, slučajnim pucanjem iz vatrenog oružja na jugu Libana, što istražuje vojna policija.

Sa najnovijim žrtvama, broj poginulih izraelskih vojnika povećao na tri od potpisivanja najnovijeg primirja između Izraela i Libana 4. juna.

Prema podacima IDF-a, od početka rata sa Iranom 2. marta, 30 izraelskih vojnika je ubijeno na jugu Libana i duž granice dve zemlje.