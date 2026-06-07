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Izraelsko ratno vazduhoplovstvo (IAF) saopštilo je danas da je tokom u petak i danas pogodilo 150 objekata u južnom Libanu, za koje se navodi da ih je koristio militantni pokret Hezbolah.

U objavi na društvenim mrežama IAF navodi da su među metama bile zgrade "terorističke infrastrukture" koje koristi milicija Hezbolaha, koju, kako tvrdi IAF, podržava Iran, uključujući skladišne objekte, komandne centre i lansere raketa, prenosi Skaj njuz.

"Napadnute infrastrukture koristili su teroristi organizacije za napredovanje i sprovođenje terorističkih zavera protiv snaga IDF-a (Izraelske odbrambene vojske)", navodi se u saopštenju IAF.

Grupe za ljudska prava često su dovodile u pitanje verodostojnost izraelskih tvrdnji da je Hezbolah koristio zgrade koje su bile mete napada.

U pregovorima uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, Izrael i Liban su 4. jula postigli sporazum o primirju, a u pregovorima nije bio uključen Hezbolah, koji je saopštio da ih ne priznaje, nakon čega su se borbe nastavile.