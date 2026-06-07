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Iranski vrhovni lider ajatolah Modžtaba Hamneidoživeo je tešku povredu noge u februarskom napadu američkih i izraelskih snaga na Iran, kada je ubijen njegov otac ajatolah Ali Hamnei, preneo je danas Iran internešenel.

Navodno, jedan od članova iranske Skupštine stručnjaka koja je odlučivala o imenovanju Hamneija, Ahmad Hatami, rekao je da su lekari čak i razmatrali da Hamneiju amputiraju nogu.

"Tokom napada prvog dana rata, Modžtaba Hamnei zadobio je povredu noge. Postojala je čak i mogućnost amputacije, ali se to nije dogodilo i on je trenutno u dobrom zdravstvenom stanju", rekao je Hatami.

Skaj njuz navodi da se Hamnei od napada 28. februara nije pojavio u javnosti, dok su pojedini mediji preneli da je Hamnei teško povređen i da nije u stanju da govori.

Američki državni sekreata Marko Rubio nedavno je izjavio da je uveren da je Hamnei još živ, istakavši da postoje "naznake da se on sve više angažuje na nekom nivou".