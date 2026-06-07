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Incident se dogodio sinoć, nešto posle 23 časa po lokalnom vremenu, u trenutku kada je policija pomagala posetiocima da se raziđu nakon završetka događaja, piše Skaj njuz.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava na festivalu u Toledu u Ohaju, 12 ranjenih Foto: screenshot YT/wxyztvdetroit

Deset osoba upucano, jedna u kritičnom stanju

Prema policijskom izveštaju, deset osoba zadobilo je prostrelne rane, dok su još dve povređene tokom bekstva sa mesta događaja. Starost žrtava kreće se od 16 do 51 godine. Jedna od povređenih osoba nalazi se u kritičnom stanju.

Festival Old Vest End jedan je od najvećih u regionu, a ove godine obeležio je svoju 51. godišnjicu.

Policija traga za napadačima

Za sada niko nije uhapšen, a policija je uputila apel javnosti za pomoć u istrazi.

- Naši službenici bili su na terenu kako bi pomogli u razilaženju mase nakon što je festival završen. Nešto posle 23 časa ispaljeno je više hitaca. Trenutno imamo deset osoba sa prostrelnim ranama i još dve koje su povređene tokom bekstva. Starost žrtava je od 16 do 51 godine. U ovom trenutku jedna žrtva je u kritičnom stanju. Niko nije uhapšen. Molimo javnost za pomoć. Ako bilo ko ima informacije, fotografije ili video-snimke incidenta, molimo ga da pozove policiju - rekao je šef policije Majkl Troendl.

Gradonačelnik: "Ovo je tužan dan"

Gradonačelnik Toleda Vejd Kapšukjevic osudio je nasilje.

- Ovo je tužan dan za našu zajednicu. Festival koji je više od 50 godina bio ponos našeg grada postao je poprište nasilnog zločina kakvi su, nažalost, prečesti u našoj zemlji - rekao je gradonačelnik.