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Kada se Elena Vladimirovna oko četiri sata ujutru probudila zbog glasnog zujanja iznad svog stana u Moskovskoj oblasti, pogledala je kroz prozor i ugledala nekoliko dronova.

Buka je ubrzo utihnula pa je pomislila da je opasnost prošla, ali je potom iz neposredne blizine odjeknula snažna eksplozija. Rat u Ukrajini, koji traje već petu godinu, sve se više oseća i u najvećim ruskim gradovima, gde su stanovnici do sada uglavnom bili pošteđeni njegove svakodnevne stvarnosti, piše CNN.

- Ispod nas, ispod balkona, nalazi se nadstrešnica. Dron je pao na nju, zapalio se i počeo je da kulja crni dim - prisetila se Elena.

Soba u njenom stanu na petom spratu zahvaćena je požarom. Ova 56-godišnja majka dvoje dece, koja nije želela da otkrije puno ime, ispričala je kako su ona i njen sin pojurili sa kantama i šerpama vode prema vatri.

Međutim, kada su čuli eksploziju, shvatili su da moraju da zgrabe psa i pobegnu. Njena zgrada u Zelenogradu bila je samo jedna od mnogih pogođenih tokom masovnog talasa ukrajinskih napada dronovima 17. maja.

Rat se oseća i daleko od fronta

Osim direktne pretnje od dronova, Rusi se suočavaju i sa sve većim nestašicama goriva jer ukrajinski napadi na rafinerije nafte ograničavaju snabdevanje.

Vozači na Krimu, koji je pod ruskom kontrolom, ove nedelje suočili su se sa racionalizacijom benzina nakon što su ukrajinski udari ograničili isporuke.

Istovremeno, slabljenje privrede, nova ograničenja pristupa internetu i zabrinutost zbog državnog nadzora doprinose sve većem osećaju nelagode.

Ukrajinski dronovi srušili su se na Sankt Peterburg, drugi po veličini grad u Rusiji i rodni grad ruskog predsednika Vladimira Putina, samo nekoliko sati pre početka Međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF) u sredu. Dok su hiljade učesnika pristizale u grad, nebo su prekrili oblaci crnog dima.

Naglašavajući sposobnost Ukrajine da prodre duboko na rusku teritoriju i poremeti svakodnevni život, stanovnicima Sankt Peterburga rečeno je da u subotu, poslednjeg dana foruma, ostanu kod kuće nakon još jednog napada dronovima.

Jedna stanovnica Kronštata, lučkog grada u blizini Sankt Peterburga, ispričala je za CNN kako su zidovi njene kuće podrhtavali od tri sata ujutru u subotu. Čula je dronove kako lete unaokolo.

- Bilo je nemoguće spavati. Zujanje je bilo toliko glasno da sam se plašila da bi naša zgrada mogla da bude pogođena - rekla je, iako je znala da Ukrajinci verovatno gađaju vojne objekte u blizini.

Podsetnik na sukob koji se približava

Prema ruskim vlastima, 17. maja u Moskovskoj oblasti poginule su najmanje tri osobe nakon što je Ukrajina napala sa više od 500 dronova. Onaj koji je pogodio Eleninu zgradu prouzrokovao je štetu na više spratova, ali bez teže povređenih.

1/6 Vidi galeriju Napad dronovima na Rusiju Foto: Printskrin

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nazvao je talas napada "potpuno opravdanim".

- Ovoga puta ukrajinski dalekometni udari dosegli su Moskovsku oblast i Rusima šaljemo jasnu poruku da njihova vlada mora da okonča ovaj rat - rekao je.

Elena kaže da je zahvalna što je živa. Međutim, i nekoliko dana kasnije, na mestu prozora zjapila je rupa, a obnovljeni zidovi bili su goli i nedovršeni, kao podsetnik na sukob koji se nekim Rusima sada čini mnogo bližim.

- Nadam se da ih više neće biti. Živi smo, to je najvažnije - rekla je Elena i tiho dodala da se nada da će se rat uskoro završiti.

"Za vas rata nema, dragi Moskovljani"

Godine rata i sankcija oblikovale su pozadinu Elenine svakodnevice, a da je nisu potpuno poremetile, ostavljajući nasilje dalekim na način koji je nezamisliv Ukrajincima.

Aleksandra Arkhipova, socijalni antropolog, koja proučava raspoloženje javnosti u Rusiji, rekla je za CNN da je nakon potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine nastao neformalni društveni ugovor između Kremlja i stanovnika velikih ruskih gradova.

Vlasti su, prema njenim rečima, slale poruku: "Za vas rata nema, dragi Moskovljani."

1/6 Vidi galeriju Napad Ukrajine na Rusiju. Dronovima su gađani luka Kronštat kod Sankt Peterburga, napadnuta je Moskva, luka Sevastopolj na Krimu, Soči... Foto: Printskrin

- Gradonačelnik Moskve uložio je ogroman napor da stvori utisak kako se rat ne događa. To je bila neka vrsta obaveze prema Moskovljanima: "Živite svoje živote, za vas rata nema" - rekla je Arhipova, koja živi u samonametnutom egzilu.

Ona smatra da zvanične poruke sada pokazuju znake napetosti nakon što je država ograničila pristup internetu i blokirala popularne aplikacije poput WhatsAppa i Telegrama.

- Povrh svega, sada su tu i dodatni porezi - dodala je.

Arhipova kaže da Rusi traže načine da zaobiđu nove mere, koje uključuju postepeno uvođenje državne aplikacije za razmenu poruka Max kao obaveznog alata u javnom sektoru.

Neki kupuju takozvane "burner" telefone, koje nazivaju "MAXofonima", kako bi privatnu komunikaciju držali odvojeno zbog straha od državnog nadzora.

"Sloveni ubijaju Slovene"

Elenin komšija Maksim, koji takođe nije želeo da otkrije prezime, jedan je od onih koji imaju drugi telefon.

- Pogledajte, sada imam dva mobilna telefona - jedan za MAX, a drugi je samo moj. Znate na šta mislim - rekao je.

Bio je u svojoj vikendici kada je dron 17. maja pogodio zgradu. Kada se vratio, otkrio je da su vlasti nasilno ušle u njegov stan kako bi procenile štetu.

- Ko im je rekao da smeju to da urade? - rekao je pokazujući na ulazna vrata.

Maksim je izrazio frustraciju zbog sporih popravki i ogorčenost zbog narušavanja privatnosti. Ali njegov bes, čini se, prevazilazi te probleme.

- Ja sam polu Litvanac. Cela moja porodica u Litvaniji jednostavno je šokirana time što Ukrajinci i Rusi ginu. Što je najgore od svega, Sloveni ubijaju Slovene. Ja sam za to da se ovo završi. Neka požure, dođavola - rekao je.

Rastući umor od rata

Iako je merenje javnog mnjenja u Rusiji otežano, nezavisni "Levada centar" u aprilu je objavio da 62 odsto ispitanika podržava prelazak na mirovne pregovore, dok je samo 27 odsto reklo da bi vojne operacije trebalo nastaviti.

To, čini se, odražava rastući osećaj umora u glavnom gradu, gde se rat postepeno približava.

U gradu Himkiju, oko 18 kilometara od centra Moskve, još jedan dron pogodio je stambenu zgradu. Pocrnela rupa sada nagrđuje gornja dva sprata zgrade koja gleda na trg sa spomenikom veteranu Drugog svetskog rata i učesniku onoga što Rusija naziva "specijalnom vojnom operacijom".

1/3 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Sankt Peterburg, rodni grad ruskog predsednika Vladiimira Putina Foto: STR/AP

Na spomeniku piše: "Čuvajući prošlost, branimo budućnost!"

Nadežda, koja se nalazila ispred zgrade kada je dron preleteo iznad nje, kaže da ju je taj susret potresao.

- Sada se trgnem na sve, čak i kada neka deca bacaju petarde. Jednostavno sam veoma napeta - rekla je.

Jelena, koja je prolazila sa svojim desetogodišnjim sinom, ispričala je da ih je u noći napada probudilo neprestano zujanje dronova.