Slušaj vest

Japan i Filipini, planiraju da pokrenu pregovore o pomorskim granicama u tom području i da dublje povežu svoje odbrambene snage, javlja Blumberg.

Kinesko Ministarstvo saobraćaja organizovalo je u subotu "specijalnu operaciju sprovođenja pomorskog saobraćaja", izvestila je državna novinska agencija Sinhua.

Kineske vojne vežbe oko Tajvana Foto: Pritnscreen/X

Prema istom izveštaju, cilj ovog poteza je sprovođenje kineske "pomorske administrativne jurisdikcije" i zaštita nacionalnih interesa.

Ovaj potez zvaničnog Pekingapredstavlja snažnu eskalaciju i direktan odgovor na najavu Tokija i Manile da će započeti pregovore o rešavanju graničnih sporova.

Ti razgovori odnose se na vode istočno od Tajvana, samoupravne demokratske teritorije koju Peking smatra delom svoje teritorije. Sporno područje se istovremeno preklapa sa ekskluzivnim ekonomskim zonama na koje Kina polaže pravo.

Kineska mornarica Foto: PA-EFE/XINHUA/XU WEI CHINA OUT / MANDATORY CREDIT EDITORIAL USE ONLY, EPA/WU HONG

Slanje brodova kao znak otvorenog nezadovoljstva

Razgovori između Japana i Filipina "ozbiljno su narušili teritorijalni suverenitet i pomorska prava i interese Kine", navodi se u izveštaju agencije Sinhua.

U subotnjoj akciji nadzora i kontrole učestvovale su pomorske agencije iz provincija Fudžijan i Guangdung, kao i snage iz Istočnog kineskog mora.

Svemu je prethodio potez od 1. juna, kada je Kina već poslala brodove svoje obalske straže u "patrole za sprovođenje zakona" istočno od Tajvana kako bi otvoreno izrazila nezadovoljstvo. 

Si Đinping, predsednik Kine Foto: THOMAS PETER / AFP / Profimedia, AP Jack Taylor, EPA/ Nyein Chan Naing

Pretnja ratom: Japan i Filipini spremni da reaguju

Najnovije tenzije između Pekinga, Tokija i Manile izbile su nakon prošlonedeljnog sastanka japanske premijerke Sanae Takaiči i filipinskog predsednika Ferdinanda Markosa mlađeg. Markos je nakon susreta izjavio da obe zemlje dele snažnu posvećenost jačanju pomorske bezbednosti.

Obe države su ranije već izazvale nezadovoljstvo Pekinga svojim otvorenim stavovima o Tajvanu.

Sanae Takaiči, nova premijerka Japana Foto: Daisuke Suzuki/Kyodo News, KIM KYUNG-HOON / POOL/REUTERS POOL

Filipinski lider je prošlog meseca rekao da bi njegova zemlja verovatno bila uključena u slučaju sukoba oko Tajvana, zbog same blizine ostrva.

bakci01 EPA Rolex Dela Pena.jpg
Ferdinand Markos Mlađi Foto: EPA Rolex Dela Pena

S druge strane, japanska premijerka Takaiči je još u novembru izjavila da bi kineska invazija na Tajvan mogla predstavljati opravdan razlog da Japan pošalje vojsku na to područje.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaSATELITSKI SNIMCI PUSTINJE U KINI UZNEMIRILI ZAPAD! Pogledajte šta Si gradi blizu silosa za NUKLEARNE RAKETE! "Nikada nisam video ništa slično" (FOTO/VIDEO)
kina.jpg
PlanetaTRAMP ĆE POZVATI LIDERA TAJVANA, ALI RAZGOVOR MOŽDA PRESEDNE TAJPEJU! Predsednik Amerike krši 47 staru diplomatsku praksu da poruči ono što KINA ŽELI DA ČUJE?
Kina SAD Peking Donald Tramp Si Đinping (14).jpg
PlanetaSPREMA SE DA "HAPSI" KASTRA? Pravi razlog zašto je Trampov supernosač aviona USS NIMIC, koji je "branio demokratiju od Tajvana do Zaliva", stigao nadomak KUBE
Donald Tramp Raul Kastro.jpg
PlanetaPUTIN STIŽE KOD SIJA 4 DANA POSLE TRAMPA, TAJVAN SKRIVENI RAZLOG? Kini potrebni ruska nafta i gas ako krene sukob oko ostrva na koji UPOZORAVA AMERIKU (FOTO)
putin si tramp.jpg