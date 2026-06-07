KINA UPRAVO OBJAVILA: "Pokrenuli smo specijalnu pomorsku operaciju kod Tajvana", Japan i Filipini spremni za RAT!
Japan i Filipini, planiraju da pokrenu pregovore o pomorskim granicama u tom području i da dublje povežu svoje odbrambene snage, javlja Blumberg.
Kinesko Ministarstvo saobraćaja organizovalo je u subotu "specijalnu operaciju sprovođenja pomorskog saobraćaja", izvestila je državna novinska agencija Sinhua.
Prema istom izveštaju, cilj ovog poteza je sprovođenje kineske "pomorske administrativne jurisdikcije" i zaštita nacionalnih interesa.
Ovaj potez zvaničnog Pekingapredstavlja snažnu eskalaciju i direktan odgovor na najavu Tokija i Manile da će započeti pregovore o rešavanju graničnih sporova.
Ti razgovori odnose se na vode istočno od Tajvana, samoupravne demokratske teritorije koju Peking smatra delom svoje teritorije. Sporno područje se istovremeno preklapa sa ekskluzivnim ekonomskim zonama na koje Kina polaže pravo.
Slanje brodova kao znak otvorenog nezadovoljstva
Razgovori između Japana i Filipina "ozbiljno su narušili teritorijalni suverenitet i pomorska prava i interese Kine", navodi se u izveštaju agencije Sinhua.
U subotnjoj akciji nadzora i kontrole učestvovale su pomorske agencije iz provincija Fudžijan i Guangdung, kao i snage iz Istočnog kineskog mora.
Svemu je prethodio potez od 1. juna, kada je Kina već poslala brodove svoje obalske straže u "patrole za sprovođenje zakona" istočno od Tajvana kako bi otvoreno izrazila nezadovoljstvo.
Pretnja ratom: Japan i Filipini spremni da reaguju
Najnovije tenzije između Pekinga, Tokija i Manile izbile su nakon prošlonedeljnog sastanka japanske premijerke Sanae Takaiči i filipinskog predsednika Ferdinanda Markosa mlađeg. Markos je nakon susreta izjavio da obe zemlje dele snažnu posvećenost jačanju pomorske bezbednosti.
Obe države su ranije već izazvale nezadovoljstvo Pekinga svojim otvorenim stavovima o Tajvanu.
Filipinski lider je prošlog meseca rekao da bi njegova zemlja verovatno bila uključena u slučaju sukoba oko Tajvana, zbog same blizine ostrva.
S druge strane, japanska premijerka Takaiči je još u novembru izjavila da bi kineska invazija na Tajvan mogla predstavljati opravdan razlog da Japan pošalje vojsku na to područje.