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U samo jednom danu, istraživači su na obali Crnog mora, u blizini Nacionalnog parka prirode "Tuzlovski limani", otkrili rekordan broj od 22 uginula morskih sisara iz reda kitova i delfina (Cetacea). Ovaj nezapamćeni pomor strogo zaštićenih vrsta direktna je posledica vojnih dejstava, upozoravaju stručnjaci.

Jeziv prizor na 25 kilometara obale

Tokom redovnog obilaska i inspekcije 25 kilometara obale Tuzlovskih limana, naučni tim je naišao na katastrofalan prizor. Među stradalim životinjama identifikovano je 20 lučkih pliskavica (morskih svinja), jedan kljunasti delfin i jedan obični delfin. Sve tri vrste nalaze se pod strogom zaštitom države i međunarodnih konvencija.

Ivan Rusijev, šef naučnog odeljenja ovog nacionalnog parka, oglasio se javno na društvenim mrežama, naglašavajući da su ove cifre samo vrh ledenog brega.

"Širom hiljada kilometara mora, verovatno je da su hiljade njih izbačene na obalu. Takođe treba razumeti da značajan udeo stradalih životinja tone u morske dubine. I ova tragedija, naravno, nije lokalnog karaktera", istakao je Rusijev.

On dodaje da su slični slučajevi uginuća i izbacivanja tela na obalu zabeleženi u istom periodu (krajem maja i početkom juna) i na rumunskim i bugarskim obalama Crnog mora. Pored toga, u Odeskom zalivu pronađene su žive, ali teško kontuzovane i dezorijentisane životinje.

Sonari, eksplozije i hemijski koktel smrti

Stručnjaci navode da su crnomorski morski sisari izloženi višestrukim pritiscima povezanim sa ratnim aktivnostima, uključujući akustičko zagađenje, hemijske kontaminante i opšte narušavanje ekosistema.

Prema tim navodima, vojni sonari i eksplozije mogu izazvati dezorijentaciju delfina i kitova, dok izlivanje goriva i drugih zagađujućih materija doprinosi teškim oboljenjima i degradaciji njihovog staništa.

Dugoročno, kombinacija ovih faktora ozbiljno ugrožava stabilnost morskog ekosistema Crnog mora.

Ekosistem na ivici kolapsa: "Dokumentujemo zločine protiv prirode"

Sadašnja situacija i katastrofalne brojke podsećaju na sumornu 2022. godinu, kada je zabeležen prvi i najveći talas uginuća morskih sisara od početka sukoba. Naučnici upozoravaju da je ekosistem Crnog mora na ivici potpunog kolapsa i da jedinstvene vrste mogu trajno nestati ako se vojni pritisak hitno ne zaustavi.

"Populacije jedinstvenih crnomorskih kitova i delfina svakodnevno gube svoju održivost, otpornost i genetsku sposobnost oporavka. Ako svet ne zaustavi agresora, Crno more rizikuje da zauvek izgubi svoje jedinstvene vladare. Svaki ovakav slučaj dokumentujemo kao zločin protiv prirode", zaključio je Rusijev.

Crne prognoze potvrđuju i raniji nalazi iz maja ove godine, kada su na istom području takođe pronađeni ostaci zaštićenih vrsta, što svedoči o kontinuitetu i ozbiljnosti ove ekološke drame.