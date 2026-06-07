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Pokrovski pravac već mesecima važi za jedno od najkritičnijih i najdinamičnijih bojišta u Donbasu. Međutim, najnoviji podaci i mape sa terena ukazuju na značajnu promenu taktike. Prema dostupnim analizama, ruska ofanziva više nije usmerena isključivo na direktan prodor ka Pokrovsku, već se intenzivno širi ka severu i zapadu, stvarajući snažan pritisak na pravce Dobropilja, Rodinskog, Bilozerskog i Mežove.

Na terenu se uočava pokušaj dubokog obuhvata, odnosno svojevrsnog zaobilaženja Pokrovska, dok ruske snage istovremeno izbijaju na administrativne granice i pojačavaju pritisak na zapadne prilaze gradu.

Da li ukrajinske snage raspolažu dovoljnim rezervama da zaustave ovakvo širenje fronta? Može li eventualni gubitak severnih uporišta dovesti do operativnog okruženja Pokrovska i presecanja ključnih komunikacija? I koji su krajnji vojni, logistički i geopolitički ciljevi ove ofanzive?

O ovoj temi u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorio je Vinko Pandurević, general.

Analiza borbenih dejstava i promena taktike na frontu

Vinko Pandurević prokomenatrsiao je da li je primarni cilj Rusije presecanje udarnih ruta:

- Trenutno se borbe vode na kopnu, na vodi i u vazduhu. Imamo neki trougao gde se vode borbe, od Lavova na zapadu Ukrajine do severa, do Petrograda, na jugu do Crnog mora i na istoku do Kaspijskog jezera, odnosno skoro do Urala. Sve je to prostor koji je izložen i uključen u aktivna borbena dejstva. Pokrovski pravac je negde centralni deo Donjecke oblasti. Posle zauzimanja Pokrovska dobili smo potpuno stabilnu situaciju na celoj liniji fronta od nekih 300-400 km i ruske snage su odlučile da dalja dejstva ne koncentrišu samo na jednu udarnu tačku, nego da se granaju u više pravaca.

Vinko Pandurević Foto: Kurir Televizija

Kretanja na frontu i značaj teritorijalnih promena u borbenim dejstvima

Pandurević je dodao da se u medijima malo zna da su ukrajinske snage izvodile protivnapade u pojedinim pravcima:

- U mesecu maju ruska vojska je uspela da zauzme 40 kvadratnih kilometara nove teritorije, međutim na pojedinim pravcima, na ukupnom frontu, izgubila je preko stotinu kilometara kvadratnih. Sama kvadratura nije toliko važna koliko je važno koliko je taj prostor od značaja za dalja borbena dejstva - kaže Pandurević i dodaje:

- Grad Pokrovsk je davno zauzet, on je već dva meseca pod ruskom kontrolom. Rusi primenjuju jednu taktiku: tamo gde uspe prodor, oni koncentrišu snage na taj pravac i dalje nastavljaju dejstva. Na celoj liniji fronta od 1200 km, koja je prikazana na mapi, teško možete imati sinhronizovana dejstva na celoj liniji fronta, čak i na ovim kraćim deonicama, zato imamo ove kraće razgranate pravce ruskih snaga.

Mogućnost eskalacije i rizik od provokacija u ratnom okruženju

Pandurević je naveo da, s obzirom na to da Kijev deluje po ruskoj teritoriji, uključujući infrastrukturne i civilne objekte, kao i đačke domove, nije isključeno da se i na ukrajinskoj strani mogu dogoditi određene operacije koje bi imale karakter "lažnih zastava".

On je dodao da u samom Kijevu postoji niz objekata koji bi mogli biti pogodni za takve scenarije, na osnovu kojih bi Rusija mogla izneti optužbe. Front je od Kijeva udaljen 300-400 kilometara, pa je moguće da dronovi izazovu određenu vrstu nemira u gradu, ali uz uvek prisutan rizik od kolateralne štete i stradanja civila.

01:25 Pandurević o Pokrovskom pravcu: Širenje ofanzive i nova taktika na frontu Izvor: Kurir televizija

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